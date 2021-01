Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt

Hagen (ots)

Unbekannte Täter versuchten in einem Zeitraum von Samstag (09.01.2021), 20:15 Uhr bis Montag (11.01.2021), 07:00 Uhr in einen Drogeriemarkt in der Enneper Straße einzubrechen. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Montagmorgen Hebelspuren an der Eingangstür. Ob die Täter sich tatsächlich Zutritt in das Objekt verschafft haben, kann nach jetzigem Ermittlungsstand nicht gesagt werden. An der Tür entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

