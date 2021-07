Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: schwerer VU mit tödlich verletzter Radfahrerin+++

Am Mittwoch, den 07.07.2021, gegen 23:34 Uhr, ereignete sich in Bad Zwischenahn, Oldenburger Straße Kreuzungsbereich Brummerforth/Georgstraße ein schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 23-jähriger Bad Zwischenahner mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Westerstede. Eine 24-jährige Radfahrerin aus Bad Zwischenahn wollte die Oldenburger Straße aus der Georgstraße kommend in Fahrtrichtung Brummerforth queren. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die Ampel für sie Rotlicht anzeigte. Der Pkw Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr abbremsen und erfasste die Radfahrerin. Die 24-jährige Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen, der Pkw Fahrer wurde mit schwerem Schock in ein Krankenhaus verbracht. Die Oldenburger Straße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme voll gesperrt.

