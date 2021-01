POL-EL: Schüttorf -Unfall auf der Autobahn endet glimpflich

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der A31 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-jährige Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autofahrerin war in Richtung Norden unterwegs, als sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW verlor und von der Fahrbahn abkam. Der PKW überschlug sich mehrfach im Seitenraum, wurde anschließend zurück auf die Straße geschleudert, wo er auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem PKW entstand Totalschaden.

