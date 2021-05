Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: mehrere Unfälle, Frau mit Kleinkind attackiert, Widerstand geleistet, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Pkw überschlagen - 2 Leichtverletzte

Leichte Verletzungen erlitten zwei Insassen eines Pkw Peugeot 206 am frühen Sonntagmorgen gegen 03:24 Uhr auf der L 384 von Ohmenhausen in Richtung Gomaringen. Ein 19-jähriger befuhr mit dem Peugeot die Landstraße. Laut eigenen Angaben wich dieser einem Igel aus, kam deshalb von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Durch den verständigten Rettungsdienst wurden der 19-jährige und seine 40-jährige Beifahrerin zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Münsingen (RT): Durch abstehendes Fahrzeugteil verletzt

Schwer verletzt wurde eine 32-jährige Fußgängerin am Samstagmittag in Münsingen. Die 32-jährige war gegen 13:45 Uhr, in der Mörikestraße auf dem dortigen Gehweg unterwegs, als eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger ebenfalls die Mörikestraße befuhr. Hierbei bemerkte der Fahrzeugführer nicht, dass sich an seinem Anhänger eine Stange gelöst hatte und diese auf den Gehweg ragte. Durch diese Stange wurde die 32-jährige Fußgängerin getroffen und stürzte in Folge dessen. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu, weshalb sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Esslingen (ES): Frau und Kind attackiert

Ein 23-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag am Hauptbahnhof Esslingen eine 29-jährige Frau und ihre einjährige Tochter attackiert. Der, sich vermutlich in einem psychischen Ausnahezustand befindliche Mann, lief zunächst gegen 15.40 Uhr auf dem Bussteig vor dem Hauptbahnhof und schrie lauthals, bevor er zielgerichtet auf die 29-jährige zuging. Unvermittelt begann er damit, an dem Kinderwagen zu rütteln, obwohl das einjährige Mädchen noch darin lag. Der Mutter gelang es das Kind aus dem Kinderwagen in Sicherheit zu bringen, bevor der Mann diesen umwarf. Ein Zeuge der das Geschehen beobachtete konnte griff ein und hielt den Mann bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizei fest. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der Mann in eine Spezialklinik verbracht. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen

Kirchheim unter Teck (ES): Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet

Erheblichen Widerstand geleistet und Polizisten beleidigt hat ein 28-jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kirchheim unter Teck. Im Zusammenhang einer gemeldeten Ruhestörung sollte der Mann im Bereich des Rambouillet-Platzes in der Limburgstraße kontrolliert werden. Ohne Umschweife legte der Mann sofort ein unkooperatives Verhalten an den Tag und missachtete die Aufforderung der Polizei die Musik leiser zu stellen und sich auszuweisen. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann die eingesetzten Polizisten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Auf Grund seines fortgesetzten aggressiven Verhaltens und seiner starken Alkoholisierung sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte er sich heftig, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste bevor der 28-jährige zu Boden gebracht werden konnte. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Der Mann sieht nun mehrerer Strafanzeigen entgegen.

Weilheim/Teck (ES): Motorradunfall - 1 Schwerverletzte

Eine Schwerverletzte und ca. 9000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag gegen 13:45 Uhr in der Hepsisauer Steige ereignet hat. Eine 21-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades Yamaha befuhr die L 1212 bergab in Richtung Hepsisau. In einer scharfen Rechtskurve kam diese über die Fahrbahnmitte und kollidierte hier mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Bus, der von einer 44-jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde die 21-jährige schwer verletzt und musste durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Bissingen-Ochsenwang mit 2 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Hepsisauer Steige bis 16 Uhr voll gesperrt werden. Über größere Verkehrsstörungen liegen keine Meldungen vor.

Plochingen (ES): Hand am Spielgerät eingeklemmt

Unverletzt blieb ein 4-jähriger Junge am Samstagnachmittag in Plochingen. Der Junge spielte gegen 16:30 Uhr auf einem öffentlichen Spielplatz im Bereich des Landesgartenschaugeländes. Hierbei klemmte er sich an einem Klettergerüst mehrere Finger ein, sodass er sich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Die hinzugerufene Feuerwehr Plochingen befreite den Jungen verletzungsfrei aus seiner hilflosen Lage. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen war der Spielplatz komplett gesperrt.

Unterjesingen (TÜ): Traktor im Weinberg verunglückt

Am Samstagmorgen, gegen 10.20 Uhr, verlor der Lenker eines Schmalspurtraktor, im Gewann Meuerle, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 72-jährige Fahrzeuglenker verlor vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kurzzeitig das Bewusstsein, woraufhin der Traktor sich in dem stark abfallenden Gefälle selbständig machte und den Abhang hinunterrollte. Hierbei schanzte er über zwei gemauerte Terrassen und schlug auf einem Ziehweg auf. Beim Aufprall geriet der Traktor nochmals ins Schlingern und kippte, nach weiteren ca. 40 Metern in einen weiteren Weinberg, nach links um. Der 72-Jährige wurde dabei aus dem Traktor geschleudert und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Tübingen (TÜ): Disput artet in Schlägerei aus

Für den Einsatz mehrerer Streifenwagen hat am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr, die Meldung über eine tätliche Auseinandersetzung zwischen einer Vielzahl von Personen in der Tübinger Innenstadt gesorgt. Nach Angaben eines 25-jährigen befand sich dieser mit seinem Bekannten, einem 23-jährigen, zu Fuß in der Tübinger Innenstadt. Hierbei geriet er aus nichtigem Grund in einen verbalen Streit mit einer größeren Personengruppe, welche ebenfalls dort unterwegs war. Anschließend traten aus der Gruppe ca. 3-4 Personen heraus und schlugen auf die beiden jungen Männer ein. Der 25-Jährige erlitt eine Platzwunde unter dem linken Auge und klagte über Rückenschmerzen, der 23-Jährige klagte über Schmerzen unter dem linken Auge. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.

Bodelshausen (ZAK): Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Lenker

Am Samstag gegen 17:20 Uhr, ist es auf der B27 auf Höhe Bodelshausen zu einem Unfall mit erheblichem Schaden gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger Nissan Micra-Lenker die Auffahrt der B27 in Fahrtrichtung Balingen, als er nach rechts auf den Grünstreifen kam. Er erfasste hierbei einen Leitpfosten und die beginnende Leitplanke, überschlug sich und kam hinter der Leitplanke auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Der verletzte Fahrzeugführer wurde durch den hinzugezogenen Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die ebenfalls informierte Feuerwehr sicherte das Fahrzeug vor Entflammung und Austritt von Betriebsstoffen ab. Das nicht mehr fahrbereite und völlig zerstörte Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von ca. 10.000 EUR.

Hechingen (ZAK): Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung mit Verletzten

Am Samstag gegen 15:40 Uhr ist es in Hechingen zu einem folgenschweren Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Demnach bog ein 91-jähriger Opel Meriva-Lenker von der Ermelestraße nach links in die Neue-Rottenburger-Straße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von rechts stadtauswärts fahrenden 63-jährigen VW Touran-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch beim Opel der Seitenairbag auslöste. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von gesamt 10.000 EUR.

