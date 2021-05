Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 28.05.2021, 16.41 Uhr, Geldautomat gesprengt

Einbruch auf Sportgelände (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Bei der Telefonnummer des Polizeirevier Balingen hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die richtige Telefonnummer lautet 07433/264-0. Bitte verwenden Sie nachstehende korrigierte Version:

Balingen / Rosenfeld (ZAK): Geldautomat gesprengt / Einbruch auf Sportgelände (Zeugenaufruf)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 27.05.2021/11.55 Uhr und 28.05.2021/11.41 Uhr

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einer Balinger Bank in der Nacht zum Donnerstag und einem Einbruch auf dem Sportgelände Auf dem Bochinger in Rosenfeld sucht die Kriminalpolizei nochmals weitere Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass beide Taten in einem Zusammenhang stehen. Die Täter in der Bank dürften mit einem dunklen BMW, eventuell mit Rottweiler Zulassung (RW-), unterwegs gewesen sein. Es besteht der Verdacht, dass dieser und möglicherweise ein weiteres Fahrzeug im Tatzeitraum oder auch vorher auf dem Sportgelände untergestellt gewesen sein könnten. Wie bereits berichtet, waren dort in der Nacht zum Donnerstag zwei Garagen aufgebrochen worden. Wem im Umfeld der Bank oder im Bereich des Sportgeländes ein dunkler BMW, ein anderes Fahrzeug oder sonst etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/264-0 zu wenden. (cw)

