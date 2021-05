Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbrüche; Einbruch in Sportgelände

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Fahrzeuginsassen sind bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Ein 66-Jähriger befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit einem VW Polo die Herzog-Albrecht-Allee von Münsingen herkommend und wollte die L 230 geradeaus überfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 22 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß zogen sich der BMW-Lenker und seine 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 6.000 Euro. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zur Reinigung der Fahrbahn an die Unfallstelle. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw aufgebrochen

Ein BMW X6 ist in den vergangenen Tagen in Musberg aufgebrochen worden. In der Zeit von Dienstag, 18.40 Uhr, bis Donnerstag, 13.50 Uhr, schlug der Unbekannte die Dreieckscheibe der hinteren, rechten Tür des in der Klingenstraße abgestellten Wagens ein. Im Anschluss entwendete er das Navigationsgerät und den Airbag des Lenkrads. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reichenbach (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen, als er frontal gegen einen stehenden Lkw geprallt ist. Der 40-Jährige war kurz vor 15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg neben der L 1192 von Reichenbach herkommend in Richtung Ebersbach unterwegs. Hierbei stieß er gegen die Front eines auf dem Weg abgestellten Lkw und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der Lkw war mit einem gelben Rundumlicht abgesichert. Der Fahrer hatte ihn dort abgestellt, um zusammen mit einem Kollegen anstehende Mäharbeiten für die Straßenmeisterei zu planen. (ms)

Esslingen (ES): Weitere Fahrzeuge aufgebrochen

Drei geparkte Autos hat ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Esslinger Innenstadt aufgebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und 5.30 Uhr schlug er an einem in der Richard-Hirschmann-Straße geparkten Seat Leon und einem Fiat Tipo jeweils eine Seitenscheibe ein und durchsuchte die Autos. Soweit bislang bekannt ist, wurde hierbei aus einem der Fahrzeuge lediglich ein kleiner Münzgeldbetrag gestohlen. Gegen 8.30 Uhr wurde in der Hindenburgstraße ein geparkter Mercedes entdeckt. Auch hier war eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Wagen durchwühlt worden. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. (cw)

Tübingen (TÜ): Brems- und Gaspedal verwechselt.

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von knapp 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Donnerstagnachmittag im Parkhaus Neckar in der Wöhrdstraße ereignet hat. Ein 85-Jähriger fuhr gegen 17.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der Rampe vom Parkdeck sechs auf das Parkdeck fünf. Dabei kam er vom Brems- auf das Gaspedal. Daraufhin schoss sein Wagen nach vorne, knallte gegen einen Betonpfeiler und in einen geparkten Golf Plus. Während der Senior unverletzt blieb, wurde seine 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Golf waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Rottenburg (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagmorgen auf der L 370 ereignet hat. Eine 41-Jährige war gegen 7.45 Uhr mit ihrem 1er BMW auf der Landesstraße von Weiler in Richtung Kiebingen unterwegs. An der roten Ampel an der Abzweigung zum Industriegebiet übersah sie einen dort wartenden Ford Focus. Sie reagierte zu spät und knallte mit ihrem BMW ins Heck des Ford. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde der 32-jährige Ford-Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer mit Fußgänger zusammengestoßen

Mit schweren Verletzungen musste ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem er mit einem Fußgänger zusammengestoßen und gestürzt war. Der 52-Jährige befuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Rennrad den abschüssigen Beiweg neben der L 385 von Weiler herkommend in Richtung Rottenburg. Als der Radler an einem 68-jährigen Fußgänger vorbeifahren wollte, machte dieser einen Schritt zur Seite. Trotz einer Vollbremsung konnte der Radfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Im Anschluss kam er vom Weg ab und stürzte zu Boden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fußgänger war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. (ms)

Rosenfeld (ZAK): Einbruch auf Sportgelände

In zwei Garagen auf der Sportanlage Auf dem Bochinger ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, zehn Uhr, gewaltsam die Tore zu den Garagen und wühlten in den darin untergebrachten Gerätschaften herum. Hierbei richteten sie einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

