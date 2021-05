Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ausgebüxte Rinder eingefangen; Zahlreiche Fahrzeuge aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Ausgebüxte Rinder eingefangen

Drei ausgebüxte Rinder sind am frühen Donnerstagmorgen von der Reutlinger Polizei zusammen mit ihrem Besitzer eingefangen worden. Kurz vor fünf Uhr meldete ein Busfahrer, dass drei Rinder auf der Oferdinger Straße unterwegs wären. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort eintrafen, befanden sich die Tiere in einem Gartengrundstück. Beim Erblicken der Polizisten setzten sie sich in Bewegung und marschierten in Richtung Gelände des Bildungszentrum Nord. Auf einem Feldweg kurz vor der Rheinstraße konnten die Rinder letztendlich gestoppt und mit ihrem zwischenzeitlich verständigten Besitzer eingefangen werden. Dieser brachte die Ausreißer wohlbehalten auf ihre Weide zurück. (ms)

Esslingen (ES): Zahlreiche Fahrzeuge aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Eine ganze Reihe von Fahrzeugen hat möglicherweise ein und derselbe Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Esslinger Innenstadt aufgebrochen. Zwischen 16 Uhr und sieben Uhr schlug er an einem in der Hindenburgstraße geparkten Renault Twingo, einem Seat Ateca, einem 3er BMW, einem Fiat Punto und einem Opel Corsa jeweils eine Seitenscheibe ein und durchsuchte die Autos. In der Urbanstraße machte er sich auf die gleiche Art und Weise an einem geparkten Mercedes E-Klasse und an einem Citroen C4 zu schaffen. In der Blumenstraße traf es einen Renault Koleos. Auch hier wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und die Fahrzeuge durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die angerichteten Sachschäden dürften sich aber auf einige tausend Euro summieren. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zudem wird nach Fahrzeughaltern gesucht, die sich möglicherweise noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell