Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall, Rettungsdienst und Polizei angegriffen, Fahrzeuge aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf mindestens 6.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 80-Jähriger am Dienstagnachmittag in der Mauchentalstraße verursacht hat. Der Senior war gegen 15.10 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mauchentalstraße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts kam. Dort krachte er zunächst gegen einen ordnungsgemäß geparkten BMW. Im weiteren Verlauf kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Gartenzaun, bevor sein Mercedes im angrenzenden Garten zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Da bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. (cw)

Mössingen (TÜ): Wohnmobil aufgebrochen

Ein in der Marienburger Straße geparktes Wohnmobil ist in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen worden. Zwischen 21 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Seitenfenster gewaltsam Zutritt ins Fahrzeug und durchwühlte den Innenraum. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm dabei ein Navigationsgerät, ein Fernglas und eine Musikbox in die Hände. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Sanitäter und Polizisten angegriffen

Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen einen 32-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag am Kapuzinertor ereignet hat. Gegen 15.20 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem ein offenbar alkoholisierter Mann aufgefallen war, der im Bereich der Morizkirche mit seinem Fahrrad gestürzt und nun verletzt am Kapuzinertor sitzen würde. Beim Eintreffen des Streifenwagens beleidigte und beschimpfte der Mann sofort die eingesetzten Beamten. Als der alarmierte Rettungswagen eintraf, entzündete der 32-Jährige einen Böller und warf ihn nach den Sanitätern. Diese konnten zum Glück rechtzeitig ausweichen, sodass niemand verletzt wurde. Im weiteren Verlauf beleidigte der aggressive Mann wahllos umstehende Passanten und drohte mit Gegenständen zu werfen, bevor er überwältigt, in Gewahrsam genommen und in den Rettungswagen transportiert werden konnte. Auch dabei musste er auf der Trage fixiert werden, bevor er zur Behandlung seiner bei dem vorangegangenen Sturz erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden konnte. (cw)

Hechingen (ZAK): Fahrzeug aufgebrochen und Lkw unbefugt in Gebrauch genommen (Zeugenaufruf)

Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, hat ein Unbekannter in der Prager Straße einen Pkw aufgebrochen und einen Lkw unbefugt in Gebrauch genommen. Auf unbekannte Weise gelangte der Tatverdächtige zunächst ins Innere des am Fahrbahnrand geparkten VW Multivan und durchwühlte den Wagen offenbar erfolglos nach Stehlenswertem. Anschließend entwendete er einen vermutlich unverschlossen in einer Hofeinfahrt abgestellten Pritschen-Lkw. Damit fuhr er beim Zurücksetzen zunächst gegen eine Hecke und streifte anschließend an dem zuvor aufgebrochenen Pkw entlang. Den unfallbeschädigten Pritschenwagen stellte der Dieb anschließend vor einer Garage im Böllatweg ab, wo der Falschparker am Morgen der Polizei gemeldet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang mit einem zwischen Freitag, 15 Uhr, und Dienstagmorgen ebenfalls aufgebrochenen Pkw auf einem Parkplatz im Böllatweg besteht. Dort war auf unbekannte Weise ein Audi geöffnet und der Innenraum durchwühlt worden. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zeugenhinweise bitte an Telefon 07471/9880-0. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell