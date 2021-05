Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Bäckerei; Maschine von Baustelle entwendet

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag an der Kreuzung Dirnäckerweg / Brühlstraße ereignet hat. Eine 38-Jährige war kurz vor zwölf Uhr mit ihrem Citroen C1 auf dem Dirnäckerweg unterwegs. An der Kreuzung zur Brühlstraße kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer. Der 57-jährige Radler stürzte und wurde zum Glück nur leicht verletzt, sodass ein Rettungswagen nicht erforderlich war. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Kohlberg (ES): In Bäckerei eingebrochen

In eine Bäckereifiliale im Erscheckweg sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 4.15 Uhr drangen die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in die Filiale ein. Mit brachialer Gewalt brachen sie mehrere Türen auf und durchwühlten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Allerdings hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wendlingen (ES): Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste eine gestürzte Radfahrerin am Dienstagabend in eine Klinik geflogen werden. Die 20-Jährige war in Begleitung einer Bekannten gegen 19.15 Uhr mit einem Citybike auf dem Geh-/Radweg neben der Stuttgarter Straße in Richtung Köngen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die junge Frau kurz vor der Fußgängerampel an der Albstraße zu Boden. Hierbei zog sich Heranwachsende so schwere Verletzungen zu, dass sie nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus gebracht werden musste. Da die 20-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Tübingen (TÜ): Hydraulikhammer von Baustelle entwendet (Zeugenaufruf)

Ein hochwertiger Hydraulikhammer OQ 45 ist über Pfingsten von einem Baustellengelände in der Tübinger Südstadt gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, auf die Baustelle bei einem Kulturzentrum in der Hechinger Straße ein. Im Anschluss entwendeten sie die zirka 500 kg schwere und über 12.000 Euro wertvolle Baumaschine. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell