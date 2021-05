Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Unfälle mit Verletzten, Betrunkenen oder hohem Sachschaden; Falschfahrer B 27; Fahrraddiebe erwischt; Einbrüche; Mehrere Corona-Verstöße

Reutlingen (ots)

Brand auf Gelände eines Jugendzentrums

Zu einem Brand auf dem Gelände eines Jugendzentrums in der Albstraße musste am frühen Montagmorgen die Feuerwehr und die Polizei ausrücken. Eine Zeugin bemerkte kurz nach 5.30 Uhr, dass ein Regenschutz aus Holz sowie mehrere Paletten Feuer gefangen hatten und setzte daraufhin einen Notruf ab. Die Feuerwehr, die mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug ausgerückt war, konnte die Flammen rasch löschen. Der Schaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Metzingen (RT): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in der Friedrich-Herrmann-Straße ereignet hat. Eine 63-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Mercedes von einem dortigen Parkplatz gefahren. Auf Höhe der Ausfahrtsschranke beschleunigte sie ihren Wagen aus noch ungeklärter Ursache plötzlich stark und folgte der Friedrich-Herrmann-Straße für einige Meter. Dabei kollidierte ihr Pkw mit einem auf einem rechtsseitigen Schotterparkplatz geparkten BMW und prallte anschließend gegen einen Betonpoller. Die 63-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Deizisau (ES): Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 45.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Deizisauer Olgastraße entstanden. Eine 43 Jahre alte Volvo-Lenkerin verlor vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kurz nach 18 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen und streifte an einem am Fahrbahnrand geparkten Audi A4 sowie einem VW Golf entlang. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die angeschlagene und leicht verletzte Fahrerin. Das Auto der Unfallverursacherin und der Audi waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Betrunken in die Leitplanken gekracht

Erheblich betrunken war eine 25-Jährige, die am Montagabend auf der Umgehungsstraße / B 297 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die junge Fahrerin war gegen 23.50 Uhr mit ihrem Peugeot 206 auf der Bundesstraße von der BAB 8 herkommend, in Richtung Wernau unterwegs. Aufgrund ihrer nicht angepassten Geschwindigkeit kam sie im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn und krachte im weiteren Verlauf in die linken Leitplanken. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrerin deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. Der Peugeot war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6.500 Euro geschätzt. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Auto überschlagen

Schwer verletzt wurde ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Dienstagmorgen auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Kirchentellinsfurt und dem Hofgut Einsiedel ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Heranwachsende gegen 3.20 Uhr mit einem VW Golf, den er unbefugt in Gebrauch hatte, auf einem Schleichweg im Wald von Pfrondorf in Richtung Hofgut Einsiedel/B 464 unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern. Der Golf kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baumstumpf und überschlug sich, bevor er auf dem Dach zum Liegen kam. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, das der 21-Jährige erheblich alkoholisiert war. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,5 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Heranwachsende wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An dem Golf dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Tübingen (TÜ): Zwei Falschfahrer auf der B 27 unterwegs

Zwei Falschfahrer sind am Pfingstmontag auf der B 27 bei Tübingen unterwegs gewesen. Einer konnte von der Polizei festgestellt werden. Ab 11.46 Uhr gingen zum ersten Mal zahlreiche Notrufe ein, in denen ein Falschfahrer auf der B 27 auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Unterer Wert und Kirchentellinsfurt gemeldet wurde. Mehrere Verkehrsteilnehmer konnten einem Ford Focus, der auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Tübingen unterwegs war, gerade noch ausweichen. Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Polizeistreife gegen zwölf Uhr das gesuchte Fahrzeug im Stadtteil Lustnau und hielt es an. Der Führerschein des 68-jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt.

Kurz nach 15.30 Uhr gingen erneut mehrere Anrufe wegen eines Falschfahrers ein. Mehreren Verkehrsteilnehmern kam ein bislang unbekannter blauer Kleinwagen auf der linken Fahrspur der B 27 zwischen Dußlingen und Tübingen entgegen. Trotz sofortiger Überprüfung des entsprechenden Streckenabschnitts durch mehrere Streifenwagen konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Schmuck aus Schaufenster entwendet

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro sind bei einem Einbruch an Pfingsten aus dem Schaufenster eines Schmuckhändlers in der Tübinger Innenstadt gestohlen worden. In der Zeit von Sonntagabend, 22.30 Uhr, bis Montagvormittag, 9.30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter ein Loch in die Scheibe des Schaufensters neben der Eingangstür des Geschäfts in der Haaggasse. Durch dieses griff er hindurch und entwendete zum Teil mit Edelsteinen besetzten Gold-/und Silberschmuck. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrraddiebe erwischt (Zeugenaufruf)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei zwei Kinder und zwei Jugendliche ermitteln, die im Verdacht stehen, mehrere Fahrräder gestohlen zu haben. Anwohner bemerkten am Sonntagmittag, wie sich zwei Kinder gegen 13.15 Uhr mit einem Bolzenschneider an mehreren Mountainbikes in der Straße Zu den Pferdeställen zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Jungs im Alter von zwölf und 13 Jahren zunächst, konnten nach kurzer Verfolgung jedoch gestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass sie vermutlich mit zwei 17 Jahre alten Jugendlichen für mehrere Diebstähle in Frage kommen. Bei den vier Tatverdächtigen wurden bislang drei Mountainbikes der Marken Focus, Scott Fully und Bulls sowie ein Pegasus-Kinderrad gefunden. Da die Besitzer noch nicht ermittelt werden konnten, werden mögliche Geschädigten gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 mit dem Polizeirevier Tübingen in Verbindung setzen. Die Ermittlungen zu weiteren Diebstählen dauern an. (ms)

Tübingen (TÜ): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Montagmittag auf der Reutlinger Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 41-Jähriger war gegen 13.50 Uhr mit seinem Mercedes auf dem linken der beiden Fahrstreifen in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe eines Baustoffhandels erkannte er zu spät, dass eine vorausfahrende 53-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf deren VW auf. Die Frau wurde durch den Aufprall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Radfahrer mit Fußgängerin zusammengestoßen

Am Montagmittag ist es auf einem Feldweg zwischen Unterjesingen und Tübingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin gekommen. Gegen 13.45 Uhr fuhr der 54-jährige Radler auf dem Feldweg in Richtung Tübingen. Kurz vor dem Ortseingang fuhr er links an der in gleicher Richtung laufenden 59-Jährigen vorbei, die zu diesem Zeitpunkt zwei Spaziergänger überholte. Dabei kam es zum Kontakt zwischen dem Fahrrad und der Fußgängerin. Beide Beteiligten stürzten in der Folge zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Feuerwehreinsatz in Reusten

Flammen aus dem Kamin eines Wohnhauses in der Rottenburger Straße haben am Montagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Reusten auf den Plan gerufen. Ein Anwohner hatte die Flammen gegen 17.20 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an und konnte rasch Entwarnung geben. Zu einem Gebäudeschaden war es nicht gekommen, jedoch hatte sich ein Ofenrohr stark erhitzt und zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung geführt. Verletzt wurde niemand. (rn)

Burladingen (ZAK): Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine Radfahrerin am Montagnachmittag beim Sturz von ihrem Pedelec zugezogen. Die 49-Jährige befuhr gegen 16.30 Uhr einen asphaltierten Feldweg vom Läublesgrundweg in Richtung K 7161. Als die Frau ihre Mütze aufgrund des Windes festhalten wollte, geriet sie ins Schlingern und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schachschaden am Pedelec wird mit etwa 500 Euro beziffert. (rn)

Balingen (ZAK): Mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung

Wegen einer privaten Party wurde die Polizei am Montagabend gleich mehrfach zu einem Mehrfamilienhaus in Balingen gerufen. Gegen 19 Uhr trafen die eingesetzten Beamten erstmals nur auf die Bewohner, die sich nach eindringlicher Ermahnung im Hinblick auf die Lautstärke und den derzeit geltenden Corona-Regelungen einsichtig zeigten. Andere Partygäste hatten offenbar kurz zuvor die Wohnung verlassen. Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei nochmals alarmiert. Wie sich herausstellte, war die Feier erneut im Gange. In der Wohnung stießen die Beamten neben den Familienmitgliedern auf acht weitere Personen unterschiedlicher Haushalte im Alter zwischen 16 und 29 Jahren. Einige weitere Gäste waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte über den Balkon geflüchtet. Den haushaltsfremden Personen wurde ein Platzverweis erteilt, wobei ein 29-Jähriger einen Polizeibeamten beleidigte. Ihn erwartet eine entsprechende Strafanzeige. Zudem werden alle wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung bei der Bußgeldstelle zur Anzeige gebracht. (rn)

Hechingen (ZAK): In Bäckereifiliale eingebrochen

In eine Bäckereifiliale am Obertorplatz sind Unbekannte am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürften sich die Einbrecher zwischen 3.15 Uhr und 4.40 Uhr über eine Tür gewaltsam Zutritt verschafft haben. Bei der Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf einen Tresor, den sie aufbrachen und ausplünderten. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell