POL-RT: Räuberische Erpressung, mehrere Straßenverkehrsgefährdungen mit Unfällen, VU-Flucht, Körperverletzungen, Reifenstecher, Pkw-Aufbruch

Pfullingen (RT): Unter Alkoholeinfluss Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ein 24-jähriger Lenker eines Audi A3 hat am frühen Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr verursacht. Er befuhr kurz nach 03:00 Uhr die Römerstraße in Fahrtrichtung Daimlerstraße. Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung verlor er am Kreisverkehr Römerstraße/Bismarckstraße/Drosselweg die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr einen Verkehrsteiler, riss mehrere Verkehrszeichen aus der Befestigung und kam schließlich kurz nach dem Kreisverkehr auf der Römerstraße zum Stehen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer und seinem Beifahrer festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Lenker des Audi ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Zudem wurde im Fahrzeug eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Der 24-jährige Audi-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt mindestens 5.500 Euro.

Hohenstein (RT): Unter Alkoholeinwirkung von der Straße abgekommen

Am Sonntagmorgen ist ein 27-Jähriger mit seinem VW Golf unter Alkoholeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen. Der Golf-Fahrer war gegen 05.50 Uhr auf der B 312 von Pfronstetten kommend in Fahrtrichtung Oberstetten unterwegs. Kurz vor Oberstetten kam er kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und mit zwei Rädern in das linke Fahrbahnbankett. Dabei streifte er die dortige Leitplanke, worauf er gegenlenkte und einen Leitpfosten auf der rechten Fahrbahnseite überfuhr. Im weiteren Verlauf fuhr er auf dieser Fahrbahnseite eine circa zwei Meter hohe Böschung hinunter, wo der Golf umkippte und schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zur Endlage kam. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt, am Fahrzeug entstand allerdings ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Golf musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 4.700 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Bei ihm wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Bad Urach (RT): Mit Faustschlägen und Stöcken traktiert

Am Sonntagabend ist es in der Münsinger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und einem 22-Jährigen gekommen. Gegen 20.45 Uhr war der 22-Jährige zu Fuß im Bereich des Waldstücks zwischen dem Stadtbachweg und dem Sanatoriumsweg unterwegs. Hier wurde er von einer vermutlich 4-köpfigen Personengruppe zunächst bedroht. Die Gruppe soll dabei unter anderem Messer mitgeführt haben. Das Opfer wurde schließlich mit Fausthieben und Stöcken attackiert. Als der 22-Jährige zu Boden ging, erhielt er von einem Aggressor noch einen Fußtritt, worauf er einen kleinen Abhang hinunterrollte. Als Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchteten die Täter. Die darauffolgende Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Das Opfer wurde vor Ort ärztlich versorgt, eine Behandlung in einer Klinik war nicht erforderlich. Die Ermittlungen dauern noch an.

Neuhausen a. d. F. (ES): Reifenstecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstachen bislang unbekannte Täter in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße an mindestens 7 abgestellten Pkws jeweils einen Reifen mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0711/7091-3 mit dem Polizeirevier Filderstadt in Verbindung zu setzen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeug aufgebrochen und Lenkrad entwendet

Im Zeitraum von Freitagnacht bis Sonntagmittag schlugen bislang unbekannter Täter in der Teutonenstraße an einem Pkw Mercedes-Benz ein Dreieckfenster ein und verschafften sich so Zugang zu diesem Fahrzeug. Von der Lenksäule wurde das AMG-Lenkrad demontiert und entwendet. Ob weitere Gegenstände aus dem Innenraum entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Spezialisten der Spurensicherung wurden in die Ermittlungen eingebunden.

Nürtingen (ES): Verkehrsunfall verursacht und abgehauen (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend gegen 21:40 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die B313 von Nürtingen kommend in Richtung Großbettlingen. Auf Höhe der Südumgehung kam dieser Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, touchierte linksseitig eine Verkehrsinsel und das dortige angebrachte Verkehrszeichen. Durch den Anprall wurde das Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und fiel auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender Pkw-Lenker erkannte das Hindernis zu spät und überfuhr das Verkehrsschild. Die Höhe des Sachschadens an diesem Pkw ist noch nicht bekannt. Laut einem Zeugen könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen roten Kleinwagen mit Reutlinger Zulassung handeln. Dieser befuhr zum Unfallzeitpunkt mit höherer Geschwindigkeit einen Feldweg vom Großen Forst in Richtung Großbettlingen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 an das Polizeirevier Nürtingen zu wenden. Das Unfallfahrzeug dürfte im Frontbereich und am Unterboden Beschädigungen aufweisen.

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung unter Einsatz von Glasflaschen

Am frühen Montag ist es in der Mühlstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen, bei der ein 16-jähriger mit Glasflaschen schwer verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es gegen 00.50 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 27-Jährigen und dem 16-Jährigen. Der Hintergrund ist bislang nicht bekannt. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Ältere mit einer Glasflasche auf den Kopf des Opfers, wobei diese zerbrach. Danach zerschlug der 27-Jährige eine weitere Glasflasche auf dem Boden und verletzte mit einem Glasstück den 16-Jährigen erneut. Danach entstand ein Gerangel, das Anwesende beendeten, indem sie die Kontrahenten voneinander trennten. Der 16-Jährige musste in einer Klinik behandelt werden. Die Ermittlungen zum genauen Hintergrund und Hergang dauern noch an.

Rottenburg (TÜ): 25-Jähriger auf offener Straße überfallen (Zeugenaufruf)

Ein zum Tatzeitpunkt 25-Jähriger lief am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, zu Fuß in der Poststraße an einem Einkaufsmarkt vorbei, als er plötzlich von hinten angerempelt und angesprochen wurde. Der Angesprochene lief daraufhin weiter Richtung stadteinwärts. Zwei männliche Personen folgten dem Geschädigten und sprachen diesen immer wieder an. Beim Parkhaus "Alte Welt" wurde der 25-Jährige von den beiden bislang noch unbekannten Tätern gegen die Wand gestoßen und mit einem Messer bedroht. Die Täter durchsuchten den mitgeführten Rucksack des Opfers und entwendeten aus der Geldbörse eine Monatsfahrkarte sowie einen 20 Euro-Geldschein. Des Weiteren musste der Geschädigte seine weißfarbenen Nike-Sportschuhe sowie seinen schwarzen Windbreaker mit Nike-Symbol aushändigen. Im Anschluss gingen beide Täter zu Fuß flüchtig. Ein Täter war ca. 18 Jahre alt, ca. 180cm groß, längere dunkle Haare, bekleidet mit einer blauen Jacke und Jeans. Der andere Täter war zwischen 16 und 18 Jahre alt, ca. 170cm groß, bekleidet mit einem hellen T-Shirt, einer braunen Base-Cap und einer jeansähnlichen Hose. Beide Täter hatten einen dunklen Teint. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tatablauf oder zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07472/9801-0 an das Polizeirevier Rottenburg zu wenden.

