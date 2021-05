Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Unfälle; Schlägereien; Person mit Messer; Schüsse aus Dachfenster; Party aufgelöst; Widerstände; Schwanenküken in Not; Einbrüche

Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser (Zeugenaufruf)

Zu zwei Wohnungseinbrüchen ist es im Laufe des Samstagnachmittags, zwischen 12.30 und 19.00 Uhr, in der Benzstraße sowie Tübinger Straße gekommen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über die Wohnungseingangstüren Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Welche Gegenstände entwendet wurden, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Das Polizeirevier in Reutlingen, Tel. 07121/942-3333, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Reutlingen (RT): Pedelec-Fahrer gestürzt

Am Samstagabend ist in der Innenstadt ein Pedelec-Fahrer gestürzt, wobei er sich leichte Verletzungen zugezogen hat. Gegen 19.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Reutlingen, in der Straße "Planie", ein Radfahrer gestürzt sei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 54-Jähriger mit seinem Pedelec ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer zu Fall kam. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass der 54-Jährige unter deutlicher Alkoholbeeinflussung stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Nach Behandlung seiner Verletzungen in einer Klinik wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Metzingen (RT): Mit Messer unterwegs

Mit einem Messer bewaffnet ist ein 52-Jähriger am Samstagabend in Metzingen am Busbahnhof aufgefallen. Gegen 21.15 Uhr gingen mehrere Notrufe beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen ein. Es wurde von einer aggressiven, mit einem Messer bewaffneten Person berichtet, die sich am Busbahnhof aufhalte, bereits mehrere Drohungen aussprach und Gegenstände beschädigte. Kurze Zeit später konnten mehrere Streifenwagenbesatzungen den 52-Jährigen antreffen und unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen in Gewahrsam nehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnten zwei Messer und eine geringe Menge an Rauschgift aufgefunden werden. Er musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Walddorfhäslach (RT): Während der Fahrt eingeschlafen und Unfall verursacht

Weil er am Steuer eingeschlafen ist, hat ein 20-Jähriger am Samstagmorgen auf der B 27 kurz vor der Ausfahrt Walddorfhäslach einen Verkehrsunfall verursacht. Der 20-Jährige Lenker eines Peugeot befuhr gegen 09.30 Uhr die B 27 in Richtung Tübingen, als er kurz vor der Ausfahrt einschlief und auf einen Pkw Mercedes eines 28-Jährigen und dessen Anhänger auffuhr. Hierdurch kam der Anhänger des 28-Jährigen ins Schleudern, sodass sich das Gespann drehte und gegen die Leitplanke prallte. Beide Unfallbeteiligten kamen zur Kontrolle mit Rettungswagen in eine Klinik. Der Verkehrsunfall, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand, wurde durch Spezialisten der Verkehrspolizei aufgenommen. Während der mehrstündigen Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten, an welcher auch mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr eingesetzt waren, wurden zwei Schaulustige, die im Vorbeifahren mittels ihrem Smartphone Aufnahmen anfertigten, durch die eingesetzten Beamten kontrolliert und angezeigt.

Sonnenbühl (RT): Beziehungsstreitigkeiten eskalieren

Zu einer handfesten Auseinandersetzung mit einer Schreckschusspistole ist es am Samstagabend kurz vor 22.00 Uhr in einem Sonnenbühler Ortsteil gekommen. Im Verlauf eines eskalierenden Beziehungsstreits ging ein 27-Jähriger auf eine 24-Jährige los und griff diese an. Im Zuge der Auseinandersetzung kam der Angegriffenen ein 23-Jähriger zu Hilfe und bedrohte den 27-Jährigen mit seiner Schreckschusspistole. Während des darauffolgenden Gerangels löste sich ein Schuss aus der mit Reizgas geladenen Waffe, durch welchen jedoch glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die eingesetzten Beamten trennten die nur leicht verletzten Beteiligten und beschlagnahmten die Schreckschusspistole des 23-Jährigen sowie einen vom 27-Jährigen mitgeführten Schlagstock.

Münsingen (RT): Betrunkener Autofahrer schlägt Passanten und widersetzt sich Kontrolle

Zu einer Körperverletzung und einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist es am frühen Samstagabend gegen 17.15 Uhr im Alten Seeburger Weg gekommen. Ein 66-Jähriger befuhr die Straße mit seinem Pkw Mercedes A-Klasse stadteinwärts, hielt auf Höhe einer Personengruppe und pöbelte diese an. Als ein 34-Jähriger an das Fahrzeug herantrat, wurde dieser vom 66-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Nachdem sich die Personengruppe zurückzog, entfernte sich der offenbar betrunkene 66-Jährige mit seinem Pkw von der Örtlichkeit. Während der Anzeigenaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten kam der alkoholisierte 66-Jährige mit einem Fahrrad zurück und redete aggressiv auf die Personengruppe ein. Der aufgebrachte Mann ließ sich durch die Polizeibeamten nicht beruhigen und musste zu Boden gebracht werden, nachdem er gegenüber einem Polizeibeamten handgreiflich wurde. Beim Anlegen der Handschließen und den folgenden Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand, drohte damit, die eingesetzten Beamten zu erschießen und versuchte immer wieder an deren Dienstwaffen zu gelangen. Der 66-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und wurde auf Grund von Fremdgefährdung einem Arzt vorgestellt und stationär in einer Fachklinik aufgenommen. Im Zuge der Widerstandshandlungen wurde ein Streifenwagen leicht beschädigt sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Plochingen/Neidlingen (ES): Zweiradfahrer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Samstagnachmittag sind innerhalb kurzer Zeit mehrere Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt worden. Um 15.15 Uhr kam ein 22-Jähriger auf der Landesstraße 1200 zwischen Neidlingen und Wiesensteig mit seinem Motorrad in einer scharfen Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er stürzte und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Gegen 15.45 Uhr berührten sich zwei befreundete Pedelec-Fahrer auf einem Waldweg nahe Plochingen, sodass beide zu Fall kamen. Während der 42-jährige Beteiligte mit leichteren Verletzungen von einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren wurde, musste sein 51-jähriger Freund schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Alle Beteiligten trugen entsprechende Helme. Es entstand nur jeweils geringer Sachschaden.

Weilheim/Teck (ES): Betrunkener Autofahrer leistet heftigen Widerstand

Am Samstagabend ist es in Weilheim in der Limburgstraße zu Nachbarschaftsstreitigkeiten und in der Folge zu einem Polizeieinsatz gekommen. Gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei Kirchheim darüber informiert, dass es lautstarke Auseinandersetzungen unter Nachbarn gibt, die nur mit Hilfe der Polizei geschlichtet werden können. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Beteiligter zwischenzeitlich mit seinem Pkw in betrunkenem Zustand weggefahren war. Im Rahmen der Fahndung konnte er kurze Zeit später im Weilheimer Industriegebiet Tobelwasen angetroffen werden, wobei er sich gegenüber den Polizeibeamten sofort aggressiv verhielt. Mit der hinzugerufenen Verstärkung konnte der 59-Jährige unter großem Kraftaufwand schließlich überwältigt werden. Bei der anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 59-Jährige musste sich daraufhin einer Blutprobe unterziehen. Bei den Widerstandhandlungen erlitten drei Polizeibeamte leichte Verletzungen. Der 59-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schüsse aus dem Dachfenster

Zu einem größeren Polizeieinsatz haben durch einen 47-Jährigen abgefeuerte Schüsse aus einem Dachfenster im Stadtteil Stetten geführt. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr meldeten Passanten, dass aus einem Dachfenster eines Hauses in einem Stettener Wohngebiet ein Mann mehrere Schüsse abgab. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort und betrat in entsprechender Schutzausstattung das Gebäude, wo ein 47-jähriger, alkoholisierter und psychisch auffälliger Mann angetroffen und in Gewahrsam genommen werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten mehrere Schreckschusswaffen und größere Messer aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingeliefert.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Party aufgelöst

Nachdem am Samstagabend mehrere Hinweise zu einer Party mit ungefähr 30 Teilnehmern im Bereich der Lindachschule in Stetten eingegangen sind, ist diese durch die Polizei beendet worden. Gegen 22.30 Uhr wurden von der Polizei noch ca. 15 Personen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren angetroffen, die teilweise die Flucht ergriffen. Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen, insbesondere der im Landkreis Esslingen geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkung sowie des Abstandsgebotes, wurde die Party beendet und die Minderjährigen in die Obhut ihrer Eltern überstellt.

Tübingen (TÜ): Schlägereien

In der Nacht zum Sonntag sind der Polizei mehrere Schlägereien in Tübingen gemeldet worden. Gegen 01.05 Uhr gerieten an einem Wanderparkplatz zwischen Pfrondorf und Einsiedel zwei deutlich alkoholisierte Männer im Alter von 37 und 52 Jahren in Streit. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen. Dabei soll einer dem anderen eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Gegen 02.15 Uhr gerieten mehrere Personen in der Österbergstraße aneinander. Zwei Geschädigte gaben an, unvermittelt und grundlos von einer Personengruppe angegriffen worden zu sein. Teilweise wurden bei den Beteiligten Atemalkoholkonzentrationen von über 2 Promille gemessen. Um 02.45 Uhr kam es im Bereich der Eberhardsbrücke zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung, deren Details erst noch zu klären sind.

Rottenburg (TÜ): Schwanenkinder in Not

Am Samstagmorgen hat eine Polizeistreife in Rottenburg sechs Schwanenkinder aus ihrer misslichen Lage befreit. Gegen 08.00 Uhr verständigte ein Passant die Rottenburger Polizei, da mehrere Schwanenküken im Bereich des Neckarwehrs "Beim Preußischen" in einem Seitenkanal "feststeckten" und diesen augenscheinlich nicht selbstständig verlassen konnten. Mit Hilfe von Brettern und einer Schneeschaufel verhalfen die Polizisten den Schwanenküken über ein schwimmendes Metallrohr hinweg, sodass diese wieder wohlbehalten in den Hauptstrom des Neckars zu ihren Eltern zurückkehren konnten.

Rottenburg-Seebronn; Einbrüch (TÜ): Einbruch in Firmengebäude

In Rottenburg-Seebronn ist ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Firma eingebrochen. Die bislang durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass in der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend eine Tür an einem Firmengebäude in der Roseckstraße gewaltsam aufgebrochen wurde. Aus dem Gebäude wurden nach bisherigen Erkenntnissen verschiedene Werkzeuge und Maschinen entwendet. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bisingen (ZAK): Fahrschülerin schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ist es in Bisingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fahrschülerin schwere Verletzungen erlitten hat. Gegen 15.05 Uhr befuhren ein Fahrlehrer und seine 29-jährige Fahrschülerin mit ihren Motorrädern die Tübinger Straße in Bisingen. Nach den bisherigen Ermittlungen zum Unfallhergang rutschte der 29-Jährigen bei einem Abbiegevorgang das Vorderrad ihrer Motorrades weg. Durch den Schreck beschleunigte sie ihr Motorrad und kam dabei von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte sie gegen einen Laternenmast. Bei dem Unfall erlitt die 29-Jährige schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an dem Motorrad beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

