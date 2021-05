Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kompletträder von Fahrzeugen entwendet; Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall; Mähroboter aus Lkw gestohlen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Kompletträder von Fahrzeugen entwendet (Zeugenaufruf)

Fünf Sätze Kompletträder im Wert von über 25.000 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag entwendet. Die Unbekannten drangen in der Zeit zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr auf das Gelände eines Autohändlers in der Benzstraße ein. Im Anschluss bockten sie vier Transporter sowie einen SUV auf Keile, Wacker-/bzw. Baustellensteine auf und montierten die Räder ab. Wie hoch sich der angerichtete Sachschaden an den fünf Fahrzeugen beläuft, muss noch ermittelt werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9918-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Metzingen (RT): Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

Fünf Personen sind bei einem Auffahrunfall am Freitagvormittag in Neuhausen verletzt worden. Ein 58-Jähriger befuhr gegen 9.30 Uhr mit einem Radlader die Straße Insel in Richtung Metzinger Straße. Zu spät erkannte er den Ford Mondeo einer 49-Jährigen, die aufgrund einer roten Ampel im nachfolgenden Kreuzungsbereich verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford noch auf einen davorstehenden Iveco eines 29-Jährigen geschoben. Auch ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter Mercedes wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der 29-jährige Lenker des Kleinlasters und seine 45 und 52 Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Auch die beiden 49 und 57 Jahre alten Insassen des Mondeo wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.200 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. (rn)

Kirchheim (ES): Mähroboter aus Lkw entwendet (Zeugenaufruf)

Aus einem Lastwagen sind in der Nacht zum Freitag auf dem Autohof Kruichling fast 40 Mähroboter im Wert von zirka 25.000 Euro gestohlen worden. Während der Fahrer in der Zeit von 22 Uhr bis sieben Uhr im Führerhaus schlief, brachen bislang unbekannte Täter die Verplombung seines Sattelaufliegers auf. Anschließend entwendeten sie die darin auf Paletten gestapelten Gartengeräte der Marke Gardena. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell