Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbrüche; Verkehrsunfälle; Betrug in letzter Sekunde verhindert

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Autoscheibe eingeschlagen

In der Kurt-Schumacher-Straße hat in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr, und Donnerstagmittag, zwölf Uhr, ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Täter zerstörte an einem dort geparkten VW Tiguan die Scheibe der Fahrertür und suchte im Innenraum des Fahrzeugs nach Wertgegenständen. Dabei stieß er auf einen geringen Münzgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Wendlingen (ES): Erst genötigt und dann ausgebremst? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am späten Donnerstagnachmittag im Bereich der Einmündung Unterensinger Straße / Wertstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Kirchheim. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 30-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der B 313 unterwegs, wobei er durch die 20-jährige Fahrerin eines VW Golf durch dichtes Auffahren und Hupen bedrängt und genötigt worden sein soll. Um die junge Fahrerin auf ihr Verhalten anzusprechen, fuhr er ihr an der Abfahrt Wendlingen hinterher. Beim Einbiegen von der Unterensinger Straße in die Wertstraße bremste die 20-Jährige plötzlich unvermittelt scharf ab, nachdem ihren Angaben zufolge ein vorausfahrender, silberner Skoda wegen eines querenden Radfahrers gebremst haben soll. Der Opel-Fahrer reagierte zu spät und krachte infolge seines nicht ausreichenden Sicherheitsabstandes mit seinem Wagen ins Heck des Golf. Dabei wurde die 20-Jährige leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nun insbesondere nach dem Fahrer des silbernen Skoda sowie nach dem Fahrradfahrer, der ein weißes T-Shirt getragen haben soll und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (cw)

Esslingen (ES): Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Pliensauvorstadt zugezogen. Ein 23-Jähriger wollte mit einem Audi A3 gegen 15.30 Uhr vom Parkplatz eines Discounters nach links auf die Stuttgarter Straße abbiegen. Ein in Richtung Innenstadt fahrender Autofahrer hielt auf dem rechten Fahrstreifen an, um ihm das Ausfahren zu ermöglichen. Hierbei kam es jedoch zur Kollision mit dem auf der linken Fahrspur fahrenden VW Golf einer 44-Jährigen. Die Frau benötigte keinen Rettungsdienst an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Schaden an dem Golf wird auf 2.500 Euro geschätzt. (ms)

Köngen (ES): Weiterer Pkw-Aufbruch

Ein in der Ringstraße abgestellter BMW X5 ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, aufgebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter schlug das hintere Dreieckfenster auf der Beifahrerseite ein und konnte so die Tür öffnen. Im Anschluss entwendete er das Lenkrad sowie die komplette Multimedia-Einheit im Wert von mehreren tausend Euro. Bereits am frühen Donnerstagmorgen war mit demselben Modus Operandi ein Mercedes in der Goethestraße aufgebrochen worden (siehe Pressemitteilung vom 20.05.2021/16.14 Uhr). (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmittag auf der K 6900 zwischen Derendingen und Weilheim ereignet. Ein 32-jähriger Skoda-Lenker war um 13.15 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs und wollte auf Höhe einer Gärtnerei nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er jedoch anhalten. Ein nachfolgender, 34 Jahre alter Suzuki-Fahrer bemerkte dies und bremste ab. Ein ihm folgender, 57 Jahre alter Mann bemerkte dies zu spät und schob mit seinem Kleinlaster den Suzuki auf den Skoda. Bei der Kollision zog sich der 34-Jährige leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die K 6900 für etwa eine halbe Stunde halbseitig gesperrt werden. Hierbei kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. (ms)

Kreis Tübingen: Betrug gerade noch verhindert

Der Polizei ist es dank aufmerksamer Angehörigen gelungen, einen Betrug in buchstäblich letzter Sekunde zu verhindern. Eine knapp 80 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Tübingen bekam am Donnerstag um die Mittagszeit einen Anruf einer Betrügerin, die sich als ihre Enkelin ausgab und berichtete, einen Unfall verursacht zu haben. Nun müsse sie eine hohe Kaution bezahlen. Kurze Zeit später ging ein zweiter Anruf ein, in dem ein angeblicher Polizeibeamter die Angaben der falschen Enkelin untermauerte. Als Angehörige auf den Sachverhalt aufmerksam wurden und sofort die Polizei informierten, war die Frau bereits auf dem Weg, den Betrügern ihre Wertsachen zu übergeben. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei konnte die Seniorin im Bereich Horb, wohin sie von den Betrügern gelotst worden war, wohlbehalten und noch im Besitz ihres Vermögens aufgegriffen werden. Neben zahlreichen Streifenwagen, Kräften der Kriminalpolizei war auch ein Polizeihubschrauber an dem Einsatz beteiligt. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell