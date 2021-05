Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin schlägt Dieb in die Flucht; Brände; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Großeinsatz am Neckar; Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

Reutlingen (ots)

Seniorin schlägt Dieb in die Flucht (Zeugenaufruf)

Durch laute Schreie hat eine Seniorin am Mittwochmittag im Ernst-Felger-Weg in Gönningen einen Dieb in die Flucht geschlagen. Kurz vor 13.30 Uhr war der Unbekannte vermutlich über eine unverschlossene Eingangstür auf der Gebäuderückseite ins Innere des Hauses der über 80 Jahre alten Frau eingedrungen. Als sie den Eindringling bemerkte, bettelte dieser sie in gebrochenem Deutsch um etwas Bargeld an. Da die Seniorin ihm etwas geben wollte und der Meinung war, dass sich ihr Geldbeutel im Nebenzimmer befindet, ließ sie ihn kurz allein. Als sie zurückkam, sah die Frau, wie der Mann mehrere Scheine aus ihrer Geldbörse, die sich doch im anderen Zimmer befand, genommen hatte. Daraufhin schrie die Seniorin ihn laut an. Der Täter legte das Geld auf den Tisch und flüchtete ohne Beute aus dem Gebäude. Eine kurze Zeit später eingeleitete Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Der Mann ist etwa 25 bis 28 Jahre alt, zirka 165 bis 170 cm groß, hat eine normale Statur und dunkle, glatte Haare. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung und hatte eine OP-Maske auf. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Metzingen (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw auf einem Parkplatz in der Straße Alte Schmiede sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagvormittag ausgerückt. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts war es gegen neun Uhr zum Brand im Innenraum eines zuvor dort geparkten Ford Transit gekommen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften anrückte, hatten Zeugen bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (rn)

Neuhausen (ES): Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag beim Neuhausener Rathaus leichte Verletzungen erlitten. Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Smart aus dem Parkhaus hinter dem Rathaus heraus in Richtung Schloßplatz. Zeitgleich befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Mountainbike laut Zeugenangaben ungebremst die Treppe zwischen dem Rathaus und dem Parkhaus hinunter. Trotz einer Vollbremsung beider kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Im Anschluss stürzte der Jugendliche zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in eine Klinik. An dem Kleinwagen und dem Fahrrad war geringer Sachschaden entstanden.(ms)

Deizisau (ES): Betrunken gegen Verteilerkasten geprallt und geflüchtet

Erheblich betrunken war ein 27-Jähriger, der am Mittwochabend an der Einmündung Esslinger Straße / Seewiesenweg mit seinem Mercedes gegen einen Stromverteilerkasten gekracht und anschließend geflüchtet ist. Zeugen alarmierten gegen 20.50 Uhr die Polizei, weil sie einen Mercedes AMG 63 beobachtet hatten, der von der Esslinger Straße herkommend mit hoher Geschwindigkeit driftend in den Seewiesenweg eingebogen war. Dabei hatte der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen einen Stromverteilerkasten geknallt, woraufhin der Strom an der nahegelegenen Tankstelle und einem Imbiss ausgefallen war. Anschließend soll der Fahrer ausgestiegen, sich den Schaden angeschaut und dann weggefahren sein. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 27-Jährige und sein unfallbeschädigter Mercedes kurz darauf angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Alkoholwert von über 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Heftig aufgefahren

Auf etwa 16.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B 297 zwischen Kirchheim und Schlierbach entstanden ist. Ein 27-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße von Kirchheim in Richtung Schlierbach unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 34-Jährige mit ihrem Mitsubishi nach links in einen Waldweg einbiegen wollte, aufgrund Gegenverkehrs aber abbremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit großer Wucht mit seinem Sprinter ins Heck des Mitsubishi. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Tübingen (TÜ): Radler zusammengestoßen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Alleenbrücke ereignet hat, sucht das Polizeirevier Tübingen. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 29-Jähriger gegen 19.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Alleenbrücke in Richtung Derendinger Straße unterwegs. Auf der Brücke kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Mountainbike-Fahrer, der den Gegenverkehr offenbar nicht wahrgenommen hatte. Der 29-Jährige stürzte und wurde dabei so schwer verletzt, dass er nachfolgend in der Klinik ärztlich behandelt werden musste. Nach dem Unfall kam es zwischen den beiden Radfahrern noch zu einem kurzen Gespräch, wonach sich der Mountainbike-Fahrer in Richtung des Fahrradtunnels entfernte, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Radler wird als etwa 175 Zentimeter groß und von kräftiger, muskulöser Statur beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, dunkelbraune Haare und einen dunkelbraunen Vollbart. Bekleidet soll er mit einem T-Shirt und einer hellblauen, zerrissenen Jeans gewesen sein. Er war mit einem weißen Mountainbike unterwegs. Der Unfall soll von mehreren Zeugen beobachtet worden sein. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): Inlineskater kollidiert mit Pkw

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein Inlineskater am Mittwochnachmittag nach der Kollision mit einem Pkw in eine Klinik gebracht werden. Ein 59-Jähriger war kurz nach 16.30 Uhr verbotenerweise auf Inlinern in der Nauklerstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Keplerstraße sah der Mann den herannahenden VW Golf einer 41-Jährigen zu spät. Beim Versuch abzubremsen und auszuweichen geriet der Mann ins Straucheln und prallte gegen das Auto der Frau. Der Rettungsdienst und ein Notarzt kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An dem Golf war geringer Sachschaden entstanden. (ms)

Tübingen (TÜ): 53-Jährigen angegriffen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Donnerstagmorgen in einem Wohngebäude in der Marienburger Straße ereignet hat. Gegen 2.30 Uhr wurden die Polizeibeamten gerufen, weil dort offenbar zwei 36 und 53 Jahre alte Männer in Streit geraten waren. In dessen Verlauf soll der Jüngere seinen Mitbewohner mit Schlägen gegen den Kopf traktiert haben, wobei offenbar auch ein Besenstiel eingesetzt worden sein soll. Der 53-Jährige wurde verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. (rn)

Dußlingen (TÜ): Angebranntes Essen

Angebranntes Essen hat am späten Mittwochabend einen Rettungseinsatz ausgelöst. Gegen 23.15 Uhr hatte ein Bewohner der Hechinger Straße seine Mahlzeit auf dem eingeschalteten Herd kurz aus den Augen gelassen, worauf es zu einer leichten Rauchentwicklung und der Auslösung eines Rauchmelders kam. Aufmerksame Nachbarn verständigten in der Folge die Feuerwehr. Der 49-jährige Bewohner wurde zur genaueren Untersuchung vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden war nicht entstanden. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung noch gründlich gelüftet. (mr)

Rottenburg (TÜ): Großeinsatz der Rettungskräfte

Am Mittwochabend ist es in Rottenburg zu einem Großeinsatz der Rettungs- und Einsatzkräfte gekommen. Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 19.40 Uhr gemeldet, dass im Bereich der Straße Hammerwasen ein am Neckarufer spielendes Kind möglicherweise in den Fluss gefallen sein könnte. Daraufhin rückte unverzüglich ein Großaufgebot von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei aus. Auch ein Polizeihubschrauber und Feuerwehrtaucher wurde in die Suche einbezogen. Vor Ort stellte sich nach entsprechenden Ermittlungen im Umfeld der Einsatzstelle heraus, dass vier Mädchen im Alter zwischen vier und neun Jahren am Ufer gespielt hatten und eines der Kinder offenbar ausgerutscht, jedoch nicht ins Wasser gefallen war. Somit konnte entsprechend Entwarnung gegeben und der Einsatz gegen 21 Uhr beendet werden. Im Rahmen des Einsatzes war es in Tübingen gegen 20.25 Uhr an der Kreuzung Reutlinger Straße / Depotstraße zur Kollision zwischen einem Fahrzeug der Rettungskräfte und einem Ford Galaxy gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Allerdings mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro. (mr)

Haigerloch (ZAK): Unfall mit leichtverletztem Kind

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Der Achtjährige fuhr gegen 16.45 Uhr mit zwei gleichaltrigen Kindern auf Fahrrädern den Schillerweg hinunter. Anschließend wollten die Buben nach links auf dem Gehweg der Lehrstraße weiterfahren. Der Achtjährige kam beim Abbiegen, vermutlich weil er etwas zu schnell war, auf die Fahrbahn. Dort kollidierte der Radler mit dem Kleinwagen der Marke Aixam eines 82 Jahre alten Mannes, der auf der Lehrstraße unterwegs war. Der Junge wurde im Anschluss von seinen Eltern zur Untersuchung zu einem Arzt gebracht. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Burladingen (ZAK): Brand eines Einfamilienhauses

Ein Gebäudebrand im Simonesweg hat in der Nacht zum Donnerstag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Starzeln auf den Plan gerufen. Aus noch unbekannter Ursache war es gegen ein Uhr zu dem Brand im Obergeschoss des Einfamilienhauses gekommen. Die alarmierte Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften anrückte, begann sofort mit den Löscharbeiten an dem mittlerweile teilweise in Vollbrand stehenden Dachstuhl. Die Hausbewohner hatten das Gebäude zwischenzeitlich selbstständig verlassen und waren unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit drei Fahrzeugen und acht Helfern vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 200.000 Euro. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Der Polizeiposten Burladingen hat die Ermittlungen zur Brandursache, in die auch Kriminaltechniker eingebunden sind, aufgenommen. (rn)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Polizeibeamte angegriffen und beleidigt

In der Ausnüchterungszelle endete der Abend für einen 40-Jährigen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochabend im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Kientenstraße ereignet hat. Kurz vor 21 Uhr war die Polizei von Mitarbeitern des Marktes alarmiert worden, nachdem sie dem Mann aufgrund seines fehlenden Mund-Nase-Schutzes den Zutritt verwehrt hatten. Zwischenzeitlich soll er sich dann ausgezogen und nackt im Eingangsbereich aufgehalten haben. Beim Eintreffen hatte sich der 40-jährige, erkennbar Alkoholisierte bereits wieder angezogen. Allerdings trug er nun seine Unterhose als Mund-Nase-Schutz und begehrte trotz Verbotes vehement, eingelassen zu werden, sodass er letztendlich in Gewahrsam genommen werden musste. Dagegen wehrte sich der 40-Jährige heftig, trat, schlug und spuckte nach den Polizeibeamten, weshalb er zu Boden gebracht wurde und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Während der ganzen Maßnahmen beleidigte er die Beamten zudem. Er durfte nachfolgend seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ausschlafen und sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr K 7126 / Hauptwasen ereignet hat. Eine 50-Jährige befuhr gegen 6.30 Uhr mit ihrem Audi A3 die Kreisstraße von Balingen herkommend und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 41-Jährigen, der sich mit seinem Mercedes Sprinter bereits im Kreisverkehr befand. Bei der nachfolgenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde zum Glück niemand verletzt. Allerdings war der Audi nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 18.000 Euro geschätzt. (cw)

