Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbruch in Köngen

Reutlingen (ots)

Köngen (ES): Pkw-Aufbrecher unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag in der Zeit von 1.30 Uhr bis 12.45 Uhr ein Lenkrad aus einem Mercedes gestohlen. Der Unbekannte schlug an dem in der Goethestraße abgestellten Fahrzeug die hintere rechte Scheibe ein, öffnete die Tür und entwendete im Anschluss das Lenkrad. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell