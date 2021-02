Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Falsch herum in den Drive-in: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss vor Schnellrestaurant

Kamen (ots)

Ein 37-Jähriger ist am Sonntagabend (14.02.2021) gegen 19.40 Uhr trotz drei "Einfahrt verboten"-Verkehrszeichen mit einem Kia falsch herum in den Drive-in eines Schnellrestaurants an der Unnaer Straße in Kamen eingebogen. Dort ist er mit einem Citroen eines 40-Jährigen kollidiert, der am Schalter Essen abgeholt hatte und im Kurvenbereich des Drive-in dem frontal heranfahrenden Fahrzeug wegen der witterungsbedingten Spurrille nicht mehr ausweichen konnte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen für eine Alkoholisierung des 37-jährigen Kia-Fahrers. Die Einsatzkräfte führten daraufhin einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Mann durch. Dieser fiel positiv aus. Der Beschuldigte wurde daher zur Wache Kamen gebracht, wo ihm ein diensthabender Arzt Blutproben entnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde der 37-Jährige wieder entlassen.

