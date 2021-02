Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgänger leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Am 12.02.2021 (Fr.), gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Bergkamen mit seinem Pkw die Bergkamener Straße in Fahrtrichtung Bergkamen. Kurz vor der Einmündung "Kugelbrink" überquerte ein 14-jähriger Bergkamener fußläufig die Straße um die Straßenseite zu wechseln. Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte der Pkw-Fahrer trotz versuchten Ausweichmanövers und angepasster Geschwindigkeit die Kollision nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell