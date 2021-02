Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Juwelier: Täter entkommen mit Schmuck

Selm (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch (10.02.2021) zwischen 00.50 und 05.45 Uhr das Schaufenster eines Juweliers in der Kreisstraße in Selm eingeschlagen, das Geschäft betreten und diverse Schmuckstücke entwendet. Eine konkrete Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen festgestellt haben. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell