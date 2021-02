Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Fröndenberg - Parkplatz an der A44: Sieben gestrandete Lkw-Fahrer mit Essen und heißem Tee versorgt

Unna/Fröndenberg (ots)

Ein niederländischer Disponent hat am Dienstagnachmittag (09.02.2021) gegen 16.55 Uhr der Polizei sieben gestrandete Lkw-Fahrer auf dem Rastplatz Buchenhain an der Bundesautobahn 44 gemeldet, die aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse bereits seit Montagmorgen (08.02.2021) zum Stillstand gezwungen waren. Die sieben Lkw-Fahrer verfügten wegen der langen Aufenthaltsdauer über kein Essen und keine Getränke mehr. Auch an ein Weiterfahren war angesichts der schwierigen Straßenbedingungen nicht zu denken. Nach Prüfung durch die Feuerwehr Unna vor Ort wurde durch die Stadt die Versorgung der sieben Männer im Schnee gewährleistet, indem die aufgelaufenen Lkw-Fahrer durch das Deutsche Rote Kreuz mit Essen und heißem Tee versorgt wurden.

