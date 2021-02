Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Waffenbehörde: Vereinbarte Termine fallen am 09.02.2021 aus

Unna (ots)

Durch die Corona Pandemie hat die Waffenbehörde des Kreises Unna darum gebeten, nur nach Vereinbarung von persönlichen Terminen, in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Unna, vorzusprechen. Die derzeitige Situation stellt für uns alle eine besondere Herausforderung dar. In den vergangenen Wochen konnten Ihre waffenrechtlichen Angelegenheiten, bis auf wenige Ausnahmen, auf postalischem oder telefonischem Weg sowie per E-Mail reibungslos geregelt bzw. bearbeitet werden. Viele von Ihnen haben auch den Hausbriefkasten der Waffenbehörde zur Abgabe von Unterlagen genutzt. Aufgrund der Witterungsverhältnisse muss nun die Waffenbehörde in 59423 Unna, Obere Husemann Straße 14, ihre Termine am 09.02.2021 absagen. Bitte sehen Sie davon ab, persönlich vorzusprechen. Termine nach dem 09.02.2021 sind bislang nicht betroffen.

