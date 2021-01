Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unternehmensgründer im Visier von Betrügern

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Unternehmensgründer wäre um ein Haar auf Betrüger hereingefallen, seine Hausbank bewahrte ihn davor. Der Mann gründete zu Jahresbeginn eine eigene Firma. In diesem Zusammenhang erhielt er verschiedene Zahlungsaufforderungen für Registrierungen in vermeintlichen Handelsregistern. Wie sich später herausstelle: Fake-Rechnungen - die Briefe waren gefälscht. Der junge Firmeninhaber schöpfte keinen Verdacht. Die Forderungen betrugen etwa 2.500 Euro. Der Unternehmer zahlte. Er wies seine Hausbank an, die Überweisungen vorzunehmen. Dort flog der Schwindel auf und ein Bankberater machte den Mann auf die Betrugsmasche aufmerksam. Die Überweisung konnte noch rechtzeitig storniert werden. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell