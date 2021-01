Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Schneeräumen Tasche geklaut

Kaiserslautern (ots)

Beim Schneeräumen ist am Dienstag ein Anwohner in der Lassalestraße bestohlen worden. Um besser räumen zu können, legte der Mann seine Umhängetasche ab. Er deponierte sie vor der Haustür und machte sich ans Werk. Nach getaner Arbeit stellte der Mann fest, dass seine Tasche weg war. Diebe hatten sie sich unbemerkt unter den Nagel gerissen und Bargeld, Bank- und Kreditkarten sowie Ausweisdokumente erbeutet. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstagvormittag auf dem Betzenberg und insbesondere im Bereich der Lassalestraße Personen aufgefallen? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell