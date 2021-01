Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung: Hausfassade mit Ei verschmutzt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Carola-Dauber-Straße eine Hauswand mit einem Ei beworfen. Weil das Ei im Giebelbereich aufschlug, lief es an der gesamten Hausfassade herunter. Eigelb und Eiweiß froren beziehungsweise trockneten am Rauputz an. Nur mit erheblichem Aufwand lässt sich die Verschmutzung entfernen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die zwischen Dienstagabend und Mittwoch, 11 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

