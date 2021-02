Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Kind (10) in zugefrorenen Ententeich eingebrochen - Ersthelfer retten den Jungen

Bergkamen (ots)

Ein 10-jähriges Kind hat am Dienstag (09.02.2021) gegen 16.30 Uhr einen zugefrorenen, nicht umfriedeten Ententeich an der Bruktererstraße in Bergkamen-Oberaden betreten. Als sich der Junge etwa fünf Meter vom Ufer entfernt befand, brach er in das zugefrorene Eis ein und befand sich zunächst bis zum Brustbereich im Wasser. Ein Anwohner bemerkte den Vorfall und eilte mit einer Leiter zum Gewässer. Dort legte er die Leiter auf die Eisfläche, näherte sich vorsichtig mit der Unterstützung einer weiteren Ersthelferin dem Kind und zog es aus dem Wasser. Mit einer leichten Unterkühlung wurde der 10-Jährige in eine umliegende Klinik gebracht.

"Unsere Gesellschaft darf sich stolz schätzen, dass sie über Menschen mit einer derartigen Hilfsbereitschaft verfügt. Die Rettungsaktion der Ersthelfer in Bergkamen ist ein Paradebeispiel für Zivilcourage. Dieser selbstlose Einsatz verdient Dank und Anerkennung", betont Landrat Mario Löhr, Leiter der Kreispolizeibehörde Unna.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell