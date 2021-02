Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Beifahrerin leicht verletzt

Bergkamen (ots)

Am 12.02.2021 (Fr.), gegen 18:25 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Werne mit seinem Pkw die Erich-Ollenhauer-Straße in Fahrtrichtung Bergkamen-Oberaden. In Höhe des Kreisverkehrs Töddinghauser Straße konnte er aufgrund der witterungsbedingten Straßenverhältnisse sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, so dass er auf den anhaltenden Pkw eines 28-jährigen Bergkameners auffuhr. Im Fahrzeug des Bergkameners verletzte sich die Beifahrerin leicht. Bei beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

