Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Mit Holzkohle im Hausflur gegrillt: Sieben Personen erleiden Kohlenmonoxidvergiftungen

Kamen (ots)

Ein bislang noch nicht ermittelter Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Bollwerk in Kamen hat am Samstagabend (13.02.2021) gegen 19.30 Uhr im Hausflur einen Holzkohlegrill entzündet, um Speisen zuzubereiten. Die sieben im Mehrfamilienhaus lebenden Personen - vier Erwachsene zwischen 20 und 44 Jahre alt sowie drei Kinder zwischen 3 und 6 Jahre alt - wurden allesamt mit Kohlenmonoxidvergiftungen mittels mehrerer Rettungswagen in unterschiedliche Kliniken verbracht. Das Mehrfamilienhaus wurde durch die Feuerwehr durchlüftet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Presseauskünfte zu diesem Sachverhalt beantwortet am heutigen Sonntag (14.02.2021) die Leitstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell