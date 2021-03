Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Jugendliche sexuell belästigt+++Dealer festgenommen+++Frau schlägt auf Passantinnen ein+++Entwendeter Motorroller aufgefunden+++Corona-Verstöße und Glücksspiel+++Mit Drogen auf Roller unterwegs+++

Wiesbaden (ots)

1. Couragierter Mann beendet sexuelle Belästigung, Ort: Wiesbaden, Südost, Murnaustraße, Zeit: Dienstag, 09.03.2021, 20:22 Uhr

(cp) Am Dienstagabend wurde eine 15-Jährige auf dem Gehweg zwischen Schlachthof und Hauptbahnhof mutmaßlich von einem Unbekannten unsittlich berührt. Ein couragierter Passant schritt jedoch ein.

Die Geschädigte hielt sich gegen 20.22 Uhr dort auf, als sie von dem bislang unbekannten Täter durch unsittliche Berührungen belästigt worden sein soll. Dies bemerkte ein 18-jähriger Mann und schritt sofort ein. Der Täter schlug daraufhin auf den jungen Mann ein. Dieser konnte sich aber unverletzt zur nahegelegenen Wache der Bundespolizei retten und der Angreifer ergriff die Flucht. Der Täter soll etwa 180 cm groß und sehr schlank gewesen sein. Er habe einen Drei-Tage-Bart getragen und sei komplett in schwarz gekleidet gewesen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen, Ort: Wiesbaden, Westend, Helenenstraße, Zeit: Dienstag, 09.03.2021, 15:30 Uhr

(cp)Zivile Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagnachmittag einen 16-Jährigen in der Wiesbadener Innenstadt festgenommen. Dieser steht im Verdacht, zuvor mit Drogen gehandelt zu haben.

Am Donnerstagnachmittag zog ein Jugendlicher in Wiesbaden die Aufmerksam einer Zivilstreife auf sich. Als der 16-jährige gegen 15:30 Uhr in der Wiesbadener Helenenstraße kontrolliert werden sollte, rannte er sofort weg. Die Beamten spurteten hinterher und konnten den 16-Jährigen schließlich einholen und festnehmen. Der mutmaßliche Drogenhändler hatte portioniert mehrere Gramm Marihuana, sowie einige Hundert Euro Bargeld dabei, die aus vorangegangenen Verkäufen stammen könnten. An der Stelle, von der er geflüchtet war, fanden die Beamten dann noch weiteres Marihuana. Das Geld und die Drogen wurden beschlagnahmt. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

3. Frau schlägt auf Passantinnen ein - mutmaßliche Täterin festgenommen, Ort: Wiesbaden, Mitte, Kirchgassse, Zeit: Dienstag, 09.03.2021, 20:10 Uhr

(cp) Eine 33-jährige Frau aus Mainz soll am Dienstagabend grundlos auf zwei Passantinnen in der Wiesbadener Fußgängerzone eingeschlagen haben. Die Polizei konnte sie festnehmen.

Gegen 20:10 Uhr waren die beiden späteren Opfer, zwei Wiesbadenerinnen im Alter von 21 und 25 Jahren, zusammen in der Fußgängerzone unterwegs. Kurz vor der Rheinstraße sei die Angreiferin entgegengekommen und habe die 21-Jährige geschlagen. Als deren Freundin sie davon abhalten wollte, sei auch sie rund zehnmal geschlagen worden. Anschließend sei die Frau geflüchtet. Die beiden Opfer gaben aber eine gute Beschreibung ab. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, bei der die mutmaßliche Täterin schnell in der Helenenstraße festgenommen werden konnte.

4. Corona-Verstöße und Hinweise auf illegales Glückspiel, Ort: Wiesbaden, Westend, Hellmundstraße, Zeit: Mittwoch, 10.03.2021, 01:20 Uhr

(cp) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wurden Mitarbeiter der Stadtpolizei auf Gaststätte im Westend aufmerksam, in der sich vier Personen aufhielten. Zudem war unberechtigt ein Spielautomat in Betrieb.

Eine Streife der Stadtpolizei bemerkte gegen 01:20 Uhr, dass Stimmen aus einem Lokal in der Hellmundstraße drangen. Zusammen mit zwei Streifen der Landespolizei trafen die Beamten den Betreiber, sowie drei Gäste in der Gaststätte an. Neben den Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz, ergaben sich auch noch Hinweise auf illegales Glücksspiel, denn in dem Lokal war unerlaubterweise ein Spielautomat in Betrieb. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren gegen den Besitzer und die Gäste ein.

5. Vermutlich entwendeter Roller aufgefunden - Besitzer gesucht, Ort: Wiesbaden, Mz.-Kostheim Im Zwetschenfeld, Zeit: Dienstag, 09.03.2021, 08:47 Uhr

Ein Spaziergänger fand Dienstagmorgen im Wiesbadener Stadtteil Mz.-Kostheim einen vermutlich zuvor entwendeten Motorroller.

Der Mann fand das Fahrzeug in einem Verbindungsweg zwischen der Straße Im Zwetschenfeld und der Hallgarter Straße um 08:47 Uhr. Eine herbeigerufene Streife stellte dann fest, dass das Fahrzeug scheinbar kurzgeschlossen und somit vermutlich entwendet worden war. Zudem war die Identifizierungsnummer des Kraftrollers, einem roten Aprillia Scarabeo, entfernt worden. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe beim 5. Polizeirevier unter 0611 / 345-2540 entgegen.

6. Mit und unter Drogen auf Mofa unterwegs, Ort: Wiesbaden, Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, Zeit: Mittwoch, 10.03.2021, 00:23 Uhr

Einer Streife der Polizei fiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Rollerfahrer in Dotzheim auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zuvor scheinbar nicht nur Drogen zu sich genommen, sondern auch noch dabei hatte.

Der 27-jährige Wiesbadener wurde um 00:23 Uhr durch die Beamten kontrolliert. Der Mann schien unter Einfluss von Drogen zu stehen und ein anschließend durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Zudem stellten die Beamten fest, dass er ohne erforderliche Prüfbescheinigung mit seinem Mofa-Roller unterwegs war. Zuletzt wurde auch noch eine geringe Menge Drogen bei ihm gefunden. Der Mann, bei dem eine Blutprobe genommen wurde erwartet nun ein Strafverfahren.

7. Verkehrssicherheitswoche "ROADPOL - Safety Days", Ort: Wiesbaden, Zeit: 09.03.2021

(cp) Am Dienstag führte die Polizei im Rahmen der europaweiten Aktionswoche "ROADPOL - Operation Seatbelt" mehrere Kontrollen an verschiedenen Stellen in Wiesbaden durch.

Insgesamt wurden durch die Beamten 63 Fahrzeuge kontrolliert. Wie der Name der Aktion vermuten lässt, legten die Beamten besonderes Augenmerk auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes. 41 Personen, darunter auch zwei Kinder, waren nicht angeschnallt. Hinzu kamen noch elf Fahrer, die während der Fahrt mit ihrem Handy hantierten und drei Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Pech hatte ein Autofahrer in der Schwalbacher Straße. Er wurde angehalten, weil sein Beifahrer nicht angeschnallt war. Wie sich herausstellte bestand ein Haftbefehl gegen den Mann. Weitere Informationen zu der Aktionswoche erhalten Sie unter www.roadpolsafetydays.eu.

