POL-WI: Einbrecher steuern Auto in Großmarkt+++Dieb nutzt Unachtsamkeit aus+++Mehrere Sachbeschädigungen+++Unter Drogen auf geklautem Fahrrad erwischt+++Anrufe von falschen Sparkassenmitarbeitern+++

1. Einbruchsversuch in Großhandelsmarkt - Zeugen gesucht Ort: Wiesbaden, Mz.-Kastel, Boelkestraße Zeit: Sonntag, 07.03.2021, 20:08 Uhr (cp) Bei einem Einbruchsversuch haben Unbekannte am Sonntagabend ein Auto in einen Nebeneingang eines Großhandelsmarktes im Wiesbadener Stadtteil Mz.-Kastel gesteuert. Die Täter flüchteten jedoch unmittelbar nach der Tat ohne Beute. Als bereits wenige Minuten nach Meldungseingang die ersten Streifen der Polizei eintrafen, war von den Tätern bereits nichts mehr zu sehen. Wie sich herausstellte, hatten sie eine Notausgangstür mit einem Auto eingedrückt und den Markt danach kurz betreten. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug ohne Beute in unbekannte Richtung. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Renault Espace ohne Kennzeichen gehandelt hat. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/ 3450 entgegen.

2. Diebe nutzen Unachtsamkeit aus

Ort: Wiesbaden, Biebrich, Hagenauer Straße Zeit: Freitag, 05.03.2021, 19:10 Uhr

(cp) Am Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, nutzten auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Hagenauer Straße Diebe die kurze Unachtsamkeit einer Frau und entwendeten ihren Rucksack aus dem Einkaufswagen. Die 56-jährige Frau aus Frankfurt war gerade dabei ihre Einkäufe in ihr Auto zu laden. Den kurzen Moment, in dem sie eine Tasche aus dem Fahrzeug holen wollte, nutzen Unbekannte aus und entwendeten ihren Rucksack, den sie an den Einkaufswagen gehängt hatte. Darin befanden sich unter anderem sämtliche Ausweise, Bank- und Kreditkarten, sowie Bargeld der Frau. Zeugen werden gebeten sich unter 0611 / 345-2540 bei der Polizei zu melden.

3. Mehrere Autos in Wiesbaden beschädigt - Zeugen gesucht Ort: Wiesbaden, Südost/Erbenheim/Schierstein Zeit: Samstag, 06.03.2021 - Sonntag, 07.03.3021

(cp) Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachten Unbekannte am Wochenende in Wiesbaden, nachdem diese an mehreren Örtlichkeiten insgesamt 13 Autos beschädigten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Murnaustraße, nahe des Schlachthofs an fünf Autos die Außenspiegel abgetreten. In der gleichen Nacht waren auch in Schierstein unbekannte Täter unterwegs. Am Lindenbach, sowie in der nahegelegenen Bernhard-Schwarz-Straße wurden an zwei Fahrzeugen ebenfalls Außenspiegel beschädigt. Am Sonntag wurde schließlich gegen 23:00 Uhr festgestellt, dass in der Berliner Straße in Erbenheim nicht nur an sechs geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten worden waren, sondern auch eines der Fahrzeuge zerkratzt worden war. In allen Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

4. Fahrkartenautomaten beschädigt

Ort: Wiesbaden, Biebrich, Saarstraße / Wiesbaden, Auringen, August-Ruf-Straße Zeit: Fr., 05.03.2021 bis Sa., 06.03.2021, 13:00 Uhr / Sa., 06.03.2021, 23:50 Uhr (cp) Bei einem Aufbruchsversuch und einer Sachbeschädigung entstanden am Wochenende in Wiesbaden an zwei Fahrscheinautomaten rund 4000 Euro Sachschaden. In Biebrich versuchten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Fahrscheinautomaten in der Saarstraße aufzubrechen. Die Täter scheiterten zwar, verursachten an dem Gerät an der Bushaltestelle Kahle Mühle aber einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Am Bahnhof Auringen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein weiterer Fahrscheinautomat beschädigt. Hier wurden gegen 23:50 Uhr, mutmaßlich Jugendliche, von Zeugen dabei beobachtet, wie sie auf das Gerät einschlugen. Die Täter flüchteten anschließend und hinterließen einen Schaden von rund 1.000 Euro. Einer der Täter, ein junger Mann, soll einen Hoodie getragen und einen Ghettoblaster dabeigehabt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

5. Auto aufgebrochen

Ort: Wiesbaden, Nordost, Stiftstraße Zeit: Freitag, 05.03.2021, 17:00 Uhr bis Samstag, 06.03., 09:15 Uhr (cp) Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Stiftstraße ein Auto auf und entwendeten daraus eine Reisetasche. Am Samstagmorgen stellte die Besitzerin eines BMW um 09:15 Uhr fest, dass ein Fenster zerstört war. Aus dem Fahrzeug, dass sie am Vorabend in der Stiftstraße abgestellt hatte, fehlte ihre gepackte Reisetasche. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

6. Unter Drogen auf geklautem Fahrrad erwischt Ort: Wiesbaden, Mz.-Kastel, Otto-Suhr-Ring

(cp) Am späten Freitagabend wurde in Kastel einem Fahrradfahrer die fehlende Beleuchtung seines Gefährts zum Verhängnis. Zum einen hatte er vermutlich Drogen konsumiert, zum anderen war das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben. Der 22-jährige Mann fiel gegen 23:25 Uhr im Otto-Suhr-Ring einer Streife auf, da er ohne Licht unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes ergaben sich Hinweise darauf, dass er Drogen konsumiert hatte. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass das Dirt-Bike mit dem er unterwegs war, bereits 2015 in Schleswig-Holstein als gestohlen gemeldet worden war. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das Fahrrad wurde sichergestellt.

7. Anrufe von falschen Sparkassenmitarbeitern Ort: Wiesbaden, Mz.-Kastel Zeit: Montag, 08.03.2021, vormittags (cp) Heute wurden in Kastel mehrere Menschen von Betrügern angerufen, die sich als Sparkassenmitarbeiter ausgaben. Die Betroffenen handelten richtig und informierten die Polizei. Die Betrüger meldeten sich demnach als Sicherheitsbeauftragte der Sparkasse. Sie berichteten über vermeintlich verdächtige Abbuchungen von den Konten ihrer Opfer und versuchten sie dazu zu bringen, eine bestimmte Telefonnummer, angeblich der Polizei Mainz, zu wählen. Dies kam den Angerufenen verdächtig vor, weswegen sie teilweise ihre Hausbank oder auch direkt bei der "richtigen" Polizei anriefen. Die von den Betrügern genannten Telefonnummern gehörten selbstverständlich nicht zur Polizei. Seien Sie bei solchen Anrufen grundsätzlich wachsam. Rufen Sie niemals Ihnen am Telefon genannte Rufnummern zurück. Legen Sie sofort auf und wählen Sie den Notruf 110.

