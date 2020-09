Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metallsammler unterwegs?

Herscheid (ots)

In der Nacht vom Montag zum Dienstag klauten unbekannte Täter an der Räriner Straße einen Metallblümenkübel mit Metalluntergestell aus Eisen aus einem Vorgarten eines dortigen Einfamilienhauses. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Blumenkübels nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell