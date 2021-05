Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Raub, Verkehrsunfälle, Brände

Reutlingen (ots)

Versuchter Raub -- (Zeugenaufruf)

Zu einem versuchten Raub ist es am Samstag kurz vor 03.00 Uhr im Bereich Burgstraße / Gartenstraße gekommen. Die beiden 28 und 15 Jahre alten männlichen Geschädigten waren im dortigen Bereich zu Fuß unterwegs und wurden von einer männlichen Person angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Hierbei soll der Täter möglicherweise ein Messer in der Hand gehalten haben. Nachdem die Forderung des Täters erfolglos blieb, flüchtete dieser ohne Beute in Richtung Beutterstraße bzw. Planie. Der Täter, welcher gebrochen deutsch sprach und möglicherweise in Begleitung einer weiblichen Person gewesen sein soll, wird wie folgt beschrieben: Männlich, 20 - 30 Jahre alt, 180 cm groß, dunkler Teint, dunkle Haare die seitlich kurz rasiert und oben länger waren. Er soll eine rote Jogginghose getragen haben. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 an das Polizeirevier Reutlingen erbeten.

Bad Urach (RT): Essen auf Herd vergessen

Am Freitag kurz nach 15.00 Uhr rückten die Rettungskräfte zu einem vermeintlichen Brand in einer Wohnung Am Felsenhau aus. Wie vor Ort festgestellt wurde, war das Essen in einem Topf angebrannt, was zu einer starken Rauchentwicklung und in der Folge zum Auslösen eines Rauchmelders führte. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr Bad Urach belüftet, Sachschaden entstand nicht.

Esslingen (ES): Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag kurz nach 16.00 Uhr in der Augustinerstraße gekommen. Ein 38 -jähriger Mann war als Fahrgast in einem Linienbus in Richtung Bahnhof unterwegs und stieg an der Haltestelle Markplatz aus dem Bus aus. Im Anschluss wollte er vor dem Bus die Augustinerstraße in Richtung Stadtmitte überqueren und achtete nicht auf den Pkw Audi A1 eines 20 -jährigen Fahrers, welcher ebenfalls die Augustinerstraße in Richtung Bahnhof befuhr. Der 38 -Jährige wurde von dem Pkw Audi erfasst, wobei er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Höhe des bei dem Unfall zusätzlich entstandenen Sachschadens wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Denkendorf (ES): Zwei Leichtverletze nach Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 13.50 Uhr ist es an der sogenannten Drechslerkreuzung zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt worden sind. Nach dem bisherigen Stand den Ermittlungen befuhr der 23 - jährige Fahrer eines Pkw Audi A3 von der L 1192 kommend in Fahrtrichtung Neuhausen bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Der ihm entgegenkommende 24 - jährige Fahrer eines Pkw Opel Corsa hatte das Rotlicht der Linksabbiegespur missachtet und fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein, worauf es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der anschließend erforderlichen Fahrbahnreinigung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Reichenbach an der Fils (ES): Brand

Zu einem kleineren Dachbrand ist es am Freitag gegen 18.30 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Katharinenstraße gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurden einige Stunden zuvor durch eine beauftrage Firma auf dem Flachdach Bitumenbahnen verschweißt. In der Folge war dann später eine montierte Spanplatte in Brand geraten, welche durch die Feuerwehr Reichenbach rasch gelöscht werden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Kradfahrer bei Fahrstreifenwechsel gestürzt

Am Freitag um 15.30 Uhr befuhr ein 39 -jähriger Fahrer eines Kraftrades der Marke BMW den rechten Fahrstreifen der B27 in FR Hechingen. Neben ihm auf der linken Fahrspur fuhr der 80 -jährige Fahrer eines Pkwn VW Tiguan. Auf Höhe des Anschlussstelle Tübingen-Lustnau wechselte der Kradfahrer auf den linken Fahrstreifen und berührte hierbei mit seinem Vorderrad das rechte Hinterrad des VW Tiguan. In der Folge kam der Kradfahrer zu Fall und verletzt sich hierbei schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Sein Kraftrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 900 Euro entstanden.

Meßstetten (ZAK): Unfall aufgrund eines Überholmanövers

Am Freitag gegen 19.00 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Der 53 -jährige Fahrer eines PKW Peugeot befuhr die Verbindungsstraße von Unterdigisheim in Richtung Oberdigisheim. Vor ihm fuhr ein Linienbus, welchen er kurz nach Unterdigisheim überholen wollte. Hierbei erkannte er die auf der Gegenfahrbahn ordnungsgemäß herannahende 64 -jährige Fahrerin eines PKW Dacia zu spät und versuchte sofort wieder nach rechts auf seine Fahrspur einzuscheren. Eine Berührung der beiden Pkw's konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, sie streiften sich seitlich. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden jeweils durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die schwer verletzte Fahrerin des Pkw Dacia wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

