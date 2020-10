Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ratzeburg (ots)

14. Oktober 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12./13.10.2020 - Geesthacht

In der Nacht von Montag (12.10.2020) auf Dienstag (13.10.2020) haben Unbekannte in Geesthacht einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und den Inhalt entwendet - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Eine Anwohnerin meldete sich bei der Polizei, nachdem sie den aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Straße Am Moor entdeckt hatte. Die Täter hatten ihn zuvor offenbar leergeräumt. Angaben zur Sachschadenshöhe und zum genauen Stehlgut können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Geestacht hat die Ermittlungen dazu übernommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Aufbruch stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 in Verbindung zu setzen.

