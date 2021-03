Polizei Hamburg

POL-HH: 210328-2. Schwerpunkteinsätze der Kontrollgruppe Autoposer - drei Fahrzeuge nach dem Erlöschen der Betriebserlaubnis sichergestellt

Hamburg (ots)

Zeiten: 26.03.2021, 15:30 Uhr bis 00:00 Uhr 27.03.2021, 15:30 Uhr bis 28.03.2021, 01:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Beamte der Kontrollgruppe Autoposer haben am Freitag und Samstag ein Motorrad und zwei Pkw bei Schwerpunkteinsätzen im Hamburger Stadtgebiet sichergestellt.

Im Rahmen mobiler Verkehrskontrollen überprüften die Beamten der Verkehrsdirektion 3 (VD 3) an den beiden Tagen insgesamt 19 auffällige Fahrzeuge.

Am Freitag fiel den Polizisten in der Helgoländer Allee in Hamburg-St. Pauli eine Harley-Davidson V-Rod mit einer hohen Geräuschentwicklung der Abgasanlage auf. Als sie den 26-jährigen Fahrer und sein Motorrad anschließend überprüften, stellten sie eine unzulässige Abgasanlage an der Maschine fest. Eine vor Ort durchgeführte Standgeräuschmessung ergab eine Lautstärke von 106 Dezibel statt der erlaubten 88 Dezibel. Die Harley-Davidson wurde zwecks Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen sichergestellt.

Am Samstag kontrollierten die Beamten im Bereich des Ballindamms in Hamburg-Altstadt einen als Mercedes C 63 AMG Black Series getarnten Mercedes C 350 und dessen 22-jährigen Fahrer. Hierbei stellten sie fest, dass an dem Fahrzeug unzulässige Umbauten vorgenommen worden waren und dadurch die Betriebserlaubnis erloschen war. Der Wagen wurden sichergestellt.

Ebenfalls am Sonnabend beobachteten die Beamten der Verkehrsdirektion im Bereich von der Lübecker Straße bis hin zur Wandsbeker Zollstraße einen Mercedes SL 350, der zunächst in auffallend zügiger Fahrweise und unter starker Beschleunigung im rechten Fahrstreifen andere Fahrzeuge überholte. Nachdem wenig später ein Seat Leon Cupra den Mercedesfahrer im rechten Fahrstreifen überholt hatte, wechselten beide Autos mehrfach die Fahrstreifen, um andere Verkehrsteilnehmer zum Teil rücksichtslos zu überholen und schnellstmöglich voranzukommen. Der Mercedesfahrer erreichte hierbei eine Geschwindigkeit von 122 km/h nach Abzug der Toleranzen. In der Wandsbeker Zollstraße hielten die Beamten den Mercedes an und überprüften dessen 23-jährigen deutschen Fahrer. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten sie sowohl den Pkw als auch den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Der Fahrer des Seat konnte sich unerkannt entfernen.

Die Kontrollgruppe Autoposer wird auch in Zukunft mobile Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.

