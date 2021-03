Polizei Hamburg

POL-HH: 210326-2. Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 25.03.2021, 15:30 Uhr; Unfallort: Hamburg-Volksdorf, Eulenkrugstraße

Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei Pkw sind gestern Nachmittag zwei Beteiligte leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) übernahm die weiteren Ermittlungen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 60-Jährige mit ihrem BMW Mini aus der Tiefgarage und wollte in die Eulenkrugstraße einfahren. Dabei übersah sie einen von links kommende VW Touran und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde noch ein am Fahrbahnrand parkender VW Bus beschädigt.

Die Fahrerin des Mini verletzte sich leicht an der Hand und wurde noch am Unfallort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Anschließend wurde sie zur weiteren Kontrolle in ein Krankhaus gebracht, das sie nach der Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Touran-Fahrerin klagte ebenfalls über Schmerzen durch den Zusammenstoß und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Ihre drei Kinder, die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Auto befanden, blieben unverletzt.

Aufgrund des Zusammenstoßes der drei Fahrzeuge wurden diese erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Für die Aufräumarbeiten musste die Eulenkrugstraße zwischen der Unfallstelle und dem Kreisverkehr Groten Hoff für zwei Stunden vollgesperrt werden.

Die Ermittlungen des VUD Ost dauern an.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell