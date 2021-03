Polizei Hamburg

POL-HH: 210328-1. Verdacht des Handels mit nicht geringen Mengen Betäubungsmittel - Vollstreckung eines Haftbefehls in Hamburg-Eimsbüttel

Zeit: 26.03.2021, 14:20 Uhr

Ort: Hamburg-Eimsbüttel, Beim Schlump

Beamte des für organisierte Kriminalität zuständigen Landeskriminalamts 6 (LKA 6) haben Freitagnachmittag einen 24-jährigen Deutschen verhaftet, der im Verdacht steht, im großen Stil mit Drogen gehandelt zu haben.

In mehrmonatigen Ermittlungen hatte sich der Verdacht gegen den Mann erhärtet, rund 120 Kilogramm Marihuana nach Deutschland eingeführt zu haben. Darüber hinaus soll der Verdächtige mit weiteren sieben Kilogramm Marihuana und zwei Kilogramm Kokain gehandelt haben.

Durch die Staatsanwaltschaft Hamburg wurde ein Haftbefehl gegen den 24-Jährigen beim Amtsgericht Hamburg erwirkt, den die Polizisten am Freitagnachmittag in der elterlichen Wohnung des Mannes in Eimsbüttel vollstreckten. Bei dem Verdächtigen wurden über 2000 Euro mutmaßliches Dealgeld und ein Mobiltelefon sichergestellt.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen in Hamburg-Neustadt stellten die Ermittler diverse hochwertige Bekleidungsaccessoires bislang ungeklärter Herkunft sicher.

Der Tatverdächtige wurde der Untersuchungshaftanstalt zugeführt. Die Ermittlungen werden beim Drogendezernat (LKA 62) geführt und dauern an.

