POL-RT: Missachtung der Vorfahrt; Einbruch in Schnellgaststätte; Auto aufgebrochen; Gasgeruch

Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag an der Eimündung Ortsverbindung Ohmenhausen/ L 383 ereignet hat. Gegen 9.35 Uhr befuhr ein 32 - jähriger VW Golf-Lenker die Ortsverbindung in Richtung der Landesstraße und bog an der dortigen Einmündung nach links ab. Dabei übersah er den in Richtung Gönningen fahrenden, vorfahrtsberechtigten VW up! einer 75-Jährigen. Diese erlitt bei der anschließenden Kollision schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der 32-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Balingen (ZAK): In Schnellgaststätte eingebrochen

In eine Schnellgaststätte in der Straße Wasserwiesen sind Unbekannte am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen Mitternacht und 8.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf einen Tresor, den sie aufbrachen und ausplünderten. Das Kriminalkommissariat Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hechingen (ZAK): Auto aufgebrochen

Einen auf dem Parkplatz an der Einmündung Böllatweg / Schalksburgstraße geparkten Audi hat ein Unbekannter über das Pfingstwochenende aufgebrochen. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Dienstag, 5.20 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu dem bereits älteren Fahrzeug und durchwühlte den Innenraum. Da sich im Fahrzeug nichts von Wert befand, dürfte den bisherigen Erkenntnissen nach nichts gestohlen worden sein. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (cw)

Balingen (ZAK): Gasgeruch

Die Meldung über Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus hat am Dienstagmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Straße Auf Schmieden geführt. Kurz nach 13 Uhr war der Notruf eines Bewohners bei der Einsatzleitstelle der Polizei eingegangen, woraufhin das Gebäude sowie zwei angrenzende Mehrfamilienhäuser vorsorglich geräumt wurden. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten im Einsatz war, untersuchte mit Unterstützung von Mitarbeitern des Energieversorgers das Wohngebäude. Eine Gaskonzentration oder gar ein Gasaustritt konnte nicht festgestellt werden, sodass alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. (cw)

