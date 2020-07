Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hund verscheucht Einbrecher

Halver (ots)

In der Nacht zum Freitag ist ein unbekannter Täter in ein Gartenhaus in Glörfeld eingebrochen. Gegen 3 Uhr begann der Hund des Hauses an zu bellen. Die Besitzer ließen das Tier nach draußen. Wenige Minuten später kehrte er zurück. Am nächsten Morgen bemerkten die Besitzer, dass die Tür des Gartenhauses offen stand und Rasenmäher und Laubbläser an der Tür lagen. Offenbar hatte der Hund den Täter verscheucht.

