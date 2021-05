Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 43-Jährigen mit Messer verletzt - Tatverdächtige in Untersuchungshaft (Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 27.05.2021

16.57 Uhr und 28.05.2021

11.13 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Leinfelden-Echterdingen (ES):

Die 26-Jährige, die - wie bereits berichtet - im Verdacht steht, am Donnerstagnachmittag im Bereich eines Taxistands am Flughafen Stuttgart einen 43-jährigen Reisenden mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Die Tatverdächte wurde im Laufe des Freitags dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Die 26 Jahre alte, griechische Staatsangehörige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell