Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Feuerlöscher aus Zug entwendet und entleert

Appenweier (ots)

Bislang unbekannte Täter haben gestern Abend (12.05.)gegen 21:00 Uhr im Bahnhof Appenweier einen Feuerlöscher entleert. Laut Angaben eines Zeugen hatten drei männliche Tatverdächtige diesen zuvor in einem Zug entwendet und nach der Enleerung in der Unterführung zurückgelassen. Anschließend haben sich die drei Personen in unbekannte Richtung entfernt und konnten trotz umgehend eingeleiteter Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Bundespolizeiinspektion Offenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781/9190-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell