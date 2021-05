Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: In Schutzgewahrsam genommen

Hausach (ots)

Das auffällige Verhalten eines Mannes hat am Sonntagmittag am Bahnhof in Hausach die Beamten des Polizeireviers Haslach auf den Plan gerufen. Offensichtlich war ein 44-jähriger italienischer Staatsangehöriger zuvor mit heruntergelassener Hose und ohne Mund-Nasen-Bedeckung in einem Zug unterwegs und habe hierdurch weibliche Fahrgäste belästigt. Möglicherweise ist das Benehmen des lediglich mit einer Unterhose Bekleideten auf seine Schwerbehinderung in Verbindung mit einer erheblichen Alkoholisierung zurückzuführen. Er wurde letztlich in Schutzgewahrsam genommen und durfte am Abend die Dienststelle wieder verlassen.

