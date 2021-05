Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände und Drogen sicher

Kehl/Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am vergangenen Wochenende verbotene Gegenstände und geringe Mengen Drogen sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde ein Butterfly Messer festgestellt. Ebenfalls am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde bei einem 23- jährigen französischen Staatsangehörigen ein Schlagring, sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Er war zuvor mit einem Nahverkehrszug aus Frankreich nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle einer 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof in Offenburg, wurde in ihrem mitgeführten Koffer eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Die Betroffenen müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetz bzw. gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

