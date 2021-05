Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Sturz von Perd

Reutlingen (ots)

Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagabend auf einem Verbindungsweg zwischen Metzingen und Reutlingen schwer gestürzt, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Der Radler war mit seinem Rennrad um 19.41 Uhr auf dem parallel zur B 28 verlaufenden Verbindungsweg in Richtung Reutlingen unterwegs. Zwischen dem Seebach und dem Tierheim kam ihm auf dem asphaltierten Weg ein weißer Kastenwagen mit Kofferaufbau entgegen, der von einem Mann gelenkt wurde. Obwohl der Weg hier relativ schmal ist, fuhr dieser angeblich mit gleichbleibender Geschwindigkeit und ohne abzubremsen auf den Radfahrer zu. Obwohl der 31-Jährige äußerst rechts fuhr, stürzte er auf die Fahrbahn und überschlug sich dabei. Ob es zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam, steht bislang nicht fest. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr weiter, ohne sich um den Unfall und den Verletzten zu kümmern. Die Benutzung des Weges mit einem Kraftfahrzeug ist hier nur für Anlieger erlaubt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.

Münsingen (RT): Mit Pkw überschlagen

Eine 21-jährige Fahrerin eines Citroen Berlingo ist am Freitagnachmittag auf der K 6701 von der Fahrbahn abgekommen und beim darauffolgenden Überschlag mit ihrem Fahrzeug schwer verletzt worden. Die Frau war um 15.39 Uhr auf der Kreisstraße von Dottingen kommend in Richtung der Innenstadt von Münsingen unterwegs. Ungefähr auf halber Strecke kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken schleuderte sie über die Fahrbahn und fuhr über die linksseitige Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf einer angrenzenden Pferdekoppel wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurden der Zaun mit Holzpfosten sowie zwei Apfelbäume beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Unterensingen (ES): Unter Alkoholeinwirkung Verkehrsunfall verursacht

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Peugeot-Lenker die Flügelstraße in Richtung Brunnenstraße. Vermutlich infolge Alkoholeinwirkung kam der 19-Jährige zu weit nach links und prallte nahezu frontal gegen einen abgestellten Pkw Dacia. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Der 19-Jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch kurz darauf im näheren Umfeld angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 19-Jährige unter Alkoholeinwirkung steht. Ein Alkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von deutlich über einem Promille. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde ihm der Führerschein abgenommen. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Unfall fahrbereit.

Wendlingen (ES): Von Pferd gestürzt und schwer verletzt

Am Freitagnachmittag, kurz vor 15.00 Uhr, befand sich eine 70-Jährige und eine 52-Jährige bei einem Ausritt mit ihren Pferden im Bereich der Verlängerung von der Pfauhauser Straße. Plötzlich rannte ein laut bellender Mischlingshund über das dortige Feld. Das Pferd der 70-jährigen Reiterin erschrak und ging sofort in den Galopp über. Nach wenigen Metern verlor die Reiterin den Halt im Sattel und stürzte zu Boden. Die 70-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mittels eines Rettungstransporthubschraubers in ein Klinikum geflogen. Der 32-Jährige Halter des Mischlingshundes war ebenfalls vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Pkw nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

Am Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Kraftrad Suzuki die K6938 und wollte nach links auf die Aufschleifung zur B28 einbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 27-jähriger Fahrer mit seinem Pkw BMW die Abschleifung der B28 und wollte nach links in Richtung Wendelsheim abbiegen. Hierbei missachtete der BMW-Lenker die Vorfahrt des Motorradfahrers, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 49-jährige Kradfahrer stürzte zu Boden und musste mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden. Nachdem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass an dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad technische Veränderungen vorgenommen worden sind, wurde dieses zur weiteren Überprüfung sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich am Zweirad auf circa 5.000 Euro und am Pkw BMW auf etwa 2.000 Euro.

Balingen (ZAK): Motorradfahrer verletzt sich schwer

Am Freitagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem BMW-Motorrad den Lochenpass von Weilstetten kommend in Richtung Tieringen. Im Bereich der sogenannten Schaukurve kam der 24-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und schlitterte gegen den Bordstein. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der 24-Jährige selbst erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Balingen rückte mit 6 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen aus, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.

