Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Trickbetrüger erbeuten Bargeld +++

Oldenburg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Eidechsenstraße kam es am Mittwoch zu einem dreisten Trickdiebstahl:

Gegen 10.30 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür einer 80-jährigen Oldenburgerin und erklärten, dass es im Haus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Für die Reparatur müssten sie in der Wohnung der Frau die Leitungen überprüfen.

Nachdem die Rentnerin die beiden Männer in die Wohnung gelassen hatte, lenkte sie einer der angeblichen Handwerker ab, während der andere offenbar systematisch sämtliche Räume nach Wertsachen und Bargeld durchsuchte.

Kurz darauf verabschiedeten sich die beiden Unbekannten. Die 80-Jährige stellte unmittelbar danach fest, dass mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine Armbanduhr gestohlen worden waren.

Sie beschrieb einen der Täter als etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er habe einen grauen Arbeitsanzug, gelbe Handschuhe und eine dunkle Mütze getragen. Der Mittäter soll 1,65 Meter groß und dick gewesen sein. Er sei mit einer grauen Arbeitshose, heller Jacke und weißer Mütze bekleidet gewesen.

Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen noch Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen. (791926)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell