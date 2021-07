Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Fahrschule ++ Autoaufbruch +++

Oldenburg (ots)

Eine Fahrschule an der Bloherfelder Straße erhielt am vergangenen Wochenende ungebetenen Besuch: In der Zeit zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Sonntagnachmittag hebelten Einbrecher ein auf Kipp stehendes Seitenfenster auf. Auf diese Weise gelangten die Unbekannten in den Schulungsraum und entwendeten dort zwei Computer. Die Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen. (811536)

Aus einem an der Lindenstraße abgestellten VW Scirocco ist am Sonntagnachmittag (Tatzeit zwischen 15.20 und 15.35 Uhr) eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren gestohlen worden. Zuvor hatten die Diebe das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen und sich so Zugang ins Fahrzeuginnere verschafft. (811552)

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell