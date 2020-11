Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Uhrenverkäufer machen kein Geschäft

Eine Anzeige handelte sich am Donnerstag in einem Geislinger Stadtteil ein Mann ein, weil er ohne Erlaubnis Uhren verkaufen wollte.

Der Verdächtige soll mit einem weiteren Mann gegen 12.30 Uhr einen Bewohner in Türkheim vor dem Haus in ein Gespräch verwickelt haben. Für den Kauf einer Uhr wollten sie ihm gleich fünf davon schenken. Der Mann zeigte kein Interesse, worauf die Männer in einem Fiat davon fuhren. Die Polizei kontrollierte die Männer noch in Türkheim. Der 38-Jährige Besitzer der Uhren muss jetzt mit einer Anzeige rechnen, weil er keine Reisegewerbekarte hatte. Zur Gewährleistung des Verfahrens musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen, weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Verkauft hatte er wohl noch nichts.

