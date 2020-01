Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (02.01.20) ist auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes an der Weberstraße ein blauer Audi A5 beschädigt worden. Der Wagen ist gegen 10.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt worden. Etwa 5 Minuten später war das Fahrzeug an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro. Eine Zeugin hat gesehen, dass es sich bei dem Fahrzeugverursacher um einen etwa 60 - 70-jährigen Mann handelt, der mit einem hellen Kleinwagen unterwegs war. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell