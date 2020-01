Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Ladbergen, Emsdetten, Einbrüche

Steinfurt (ots)

Ort: Saerbeck, Kreuzkamp, Wohn-und Geschäftsräume Zeit: Freitag, 03.01.2020, 18.00 Uhr Ein unbekannter Täter beschädigte die Scheibe des Wohnzimmerfensters. Im Weiteren wurde er dann offenbar durch einen Zeugen gestört. Er gelangte nicht mehr in das Gebäude. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Saerbeck, Am Wall, Einfamilienhaus Zeit: Freitag, 03.01.2020, 21.00 Uhr bis 04.01.2020, 11.00 Uhr Unbekannte Täter wollten in das Wohnhaus einbrechen und beschädigten dabei den Türrahmen der Eingangstür. Es konnten daran Blutpuren festgestellt werden, so dass zu vermuten ist, dass sich die unbekannte Person verletzt hat. In das Haus war der Dieb nicht gelangt. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Emsdetten, Schoppenkamp, Mehrfamilienhaus Zeit: 04.01.2020, 13.30 Uhr bis 18.40 Uhr Unbekannte brachen ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf. In der Wohnung betraten sie mehrere Zimmer und suchten nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie etwas Bargeld. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Ladbergen, Ahornstraße, drei Reihenhäuser 03.01.2020, Nachmittag-/Abendstunden bis 21.30 Uhr In einem Fall wurde die verschlossene Gartentür aufgebrochen. Am Haus befanden sich keine Aufbruchspuren. Fall 2: Unbekannte schoben an einem Haus die Rollladen hoch und zerschlugen dann die Fensterscheibe. Die Wohnräume wurden durchsucht und verwüstet. Es entstanden verschiedene Sachschäden. Was entwendet wurde, ist noch unklar. Im dritten Fall, nach 18.45 Uhr: Hier schoben die Täter die Rollladen einer Tür hoch und zertrümmerten dann die Türscheibe. Das komplette Haus wurde durchsucht und diverse Verwüstungen angerichtet. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Ort: Emsdetten, Neubrückenstraße, KFZ Zeit: 04.01.2020, 03.35 Uhr Ein Mazda wurde aufgebrochen, das Radio ausgebaut und entwendet. Um 03.35 Uhr wurden ein lauter Knall und ein Scheibenklirren gehört. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell