Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Autofahrt im Rausch

Von der Fahrbahn ab kam ein 20-Jähriger am Donnerstag bei Wippingen.

UlmUlm (ots)

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein BMW in der Wippinger Steige. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Autofahrer verließ die Unfallstelle, um sich um die Bergung des Fahrzeugs zu kümmern. Zwischenzeitlich traf die Polizei dort ein. Wenig später der Unfallverursacher. Die Beamten kontrollierten ihn und stellten fest, dass er nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann zu viel davon intus hatte. Der 20-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihn ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Mann hatte. Den Führerschein behielten die Polizisten ein. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

++++2068749

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell