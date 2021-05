Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Totalschaden nach Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Birnstraße. Eine Anwohnerin meldete, dass ihr PKW am Freitagmittag von einem bislang Unbekannten beschädigt wurde.

Die Frau hatte ihren Opel Corsa in Höhe des Anwesens Nummer 27 geparkt. Gegen 12:00 Uhr beobachtete ein Zeuge einen LKW, der den PKW beim Vorbeifahren beschädigte. Nach der Kollision hielt der LKW-Fahrer zwar kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am PKW entstand nach erster Einschätzung wirtschaftlicher Totalschaden.

Beim verursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen kleineren LKW, vermutlich um einen 7,5-Tonner, mit grün-weißer Aufschrift und weißer Hebebühne.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 nimmt unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gerne weitere Hinweise in dieser Sache entgegen.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell