Polizei Bonn

POL-BN: Schwarz-Rheindorf: Telefonbetrüger riefen als "Falsche Polizisten" an - Aufmerksame Seniorin schaltete die Polizei ein - Festnahme

Bonn (ots)

In den späteren Abendstunden des 07.04.2021 kontaktierten Telefonbetrüger eine 81-jährige Dame telefonisch als Polizisten und versuchten, die Angerufene zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen zu bewegen. Die 81-Jährige, die in zurückliegender Zeit bereits einmal in vergleichbarer Art und Weise von mutmaßlichen Betrügern kontaktiert worden war, durchschaute das Ansinnen der Betrüger schnell und informierte gegen 22:30 Uhr die Einsatzleitstelle der Polizei. Ein Team der Kriminalwache Bonn begab sich daraufhin zum Tatort.

Gegen 23:30 Uhr fiel den Fahndern dann auch eine männliche Person auf, der sich in auffälliger Art und Weise an der Wohnanschrift der Seniorin bewegte. Als dann - wie mit den Betrügern "abgesprochen" - von der 81-Jährigen eine Tasche und eine Geldbörse aus dem Obergeschoss des Hauses auf die Straße geworfen wurde, nahm der Verdächtige die Gegenstände auch prompt an sich. Der Mann wurde daraufhin von den Fahndern gestellt und vorläufig festgenommen. Der 32-jährige, aus dem Ruhrgebiet stammende Beschuldigte, ist nach dem aktuellen Sachstand polizeilich noch nicht einschlägig in Erscheinung getreten.

Die Polizisten stellten neben mehreren Mobiltelefonen auch den in abgestellten Pkw des "Abholers" sicher. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache, zu denen neben einer erkennungsdienstlichen Behandlung auch die Entnahme einer DNA-Probe gehörte, hat das zuständige Kriminalkommissariat die weitergehenden Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell